Llegó el verano al norte del planeta y los memes fueron protagonistas en el día más largo del año

El verano comenzó de manera oficial este 21 de junio para el norte del planeta y, aunque muchos no lo sabían, la entrada de esta estación inicia con el día más largo del año. Esto causa tanto disgustos como momentos de felicidad cada vez que ocurre el cambio, y por supuesto este 2022 no fue la excepción. El solsticio de verano no solo trajo consigo una de las épocas más calientes, sino también una ola de reacciones y memes por parte de los usuarios de redes sociales.

El solsticio de junio es causado porque la Tierra se inclina sobre su eje, de manera que su movimiento orbital es más cercano al Sol. Es por eso que en el hemisferio norte es verano y en el hemisferio sur comienza el invierno. El tema del clima siempre da de qué hablar, más si es en las redes sociales, donde las personas se expresan con imágenes graciosas o mensajes de todo tipo en sus cuentas personales.

Por una parte, están los amantes del calor, a quienes les agrada la idea de que inicie esta temporada porque muchas veces el verano se traduce en vacaciones, playa, sol, helados y mucha diversión. En gustos se rompen géneros, como se dice coloquialmente, por lo que el día más largo del año es una buena noticia para muchas personas.

El verano es la época favorita de algunos

En cuanto a los que no les gustan las épocas calurosas, también demostraron su disgusto especialmente a través de Twitter. Algunos reprocharon que el verano tenga un día más largo que los demás, ya que se requiere de más energía para poder terminarlo, según una usuaria de esta red social.

En tono de broma, fueron bastantes las personas que descartaron totalmente que el inicio del verano sea una buena noticia para ellos.

Algunos twitteros ya estaban cansados

Y es que a muchos no les agrada que el día esté conformado por mayor parte de luz que de oscuridad. Hay twitteros que se acostumbraron al horario de invierno, en el que la noche llega más temprano, así que el solsticio de junio no fue su noticia favorita. Este fue el caso de un usuario que aseguró que era una “cochinada” que existiera un día más largo.

A muchos no les agrada que la noche llegue tarde

Asimismo, hubo algunos que se lo tomaron con humor y decidieron solo postear frases graciosas para divertir a sus seguidores, así lo dejó ver un usuario que hizo el típico chiste de las suegras, con quienes la mayoría (o al menos eso dicen los chistes) no se llevan bien. Para él, el día más largo del mundo es cuando la mamá de su pareja hace una visita sorpresa en la casa. Muchos rieron a carcajadas.

Los chistes no faltaron

Y finalmente, hubo otros que lo tomaron con sarcasmo, ya que al decir que es un día que dura mucho más que los demás, se puede llegar a entender que habrá más tiempo de sacar pendientes y realizar más actividades de las habituales. Aunque, bueno, todo eso depende de la manera en que cada persona aproveche el tiempo: “¿Será que alcanza para todo?”, dijo una twittera.

Las imágenes graciosas fueron protagonistas

Es así que los usuarios de redes sociales demostraron todo tipo de sentimientos respecto al inicio del verano, que además coincide con un periodo vacacional muy esperado en varios países.