Llevó a su perro a un refugio para salvarlo de los maltratos de su padre

El chico quería garantizar el bienestar de su perro

Simon es un perro que apareció en una caja de cartón en un refugio de animales. Estaba sin dueño, apenas acompañado por un oso de peluche y una carta que, por su contenido, se viralizó.

Las palabras que describen a su perro

La carta estaba escrita en una hoja de papel cuadriculada y decía: " Te dejo a Simón , es mi perro, no quiero que mi papá le pegue . Llora mucho porque no hay comida, te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen, porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca vengo por Simón", pidió su dueño.

El perro apareció en una caja junto a un peluche

El chico lo dejó con el objetivo de evitar que su padre le hiciera más daño y por eso llegó a una situación tan extrema como la de separarse de su mejor amigo, con la esperanza de recuperarlo más adelante y volver a encontrarse con él.