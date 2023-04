Lo grabaron en un supermercado y cuando vieron qué estaba comiendo hubo repudio: “¿Todavía está vivo?”

escuchar

Las redes sociales son un nexo vital para que las personas puedan conectarse en todo el mundo. El crecimiento exponencial de las mismas generó que muchos usuarios se creen una cuenta y suban a sus perfiles diferentes tipos de contenidos que apunten a un público específico. En esta ocasión, una imagen de un hombre en Australia fue tendencia por su actitud de un pollo crudo desde el mismo envoltorio, lo que dejó estupefactos a los presentes en un supermercado.

Este contenido, que se viralizó en la cuenta @shitadelaide de Instagram, muestra a una persona vestida con musculosa, pantalón corto, gorra gris y descalzo bajando por una escalera mecánica con una bandeja de patas de pollo. La particularidad es que el producto se encontraba sin cocinar, lo que es perjudicial para la salud a la hora de ingerirlo.

A partir de estas fotos, que llegaron a varias partes del mundo, esta persona fue apuntada por el consumo irresponsable del pollo, el cual al estar crudo puede contener diferentes tipos de bacterias que atentan contra la salud como la Salmonella, Listeria y Escherichia coli.

Un hombre en Australia fue tendencia al ingerir pollo crudo

Por otra parte, su actitud causó rechazo al estar dentro de un ambiente público, en contacto con otras personas, que lucen espantadas al ver cómo tomó la determinación de comer un alimento que no sufrió ninguna manipulación para ser consumido.

Sin revelar la identidad de la persona, a quien se le tapó la cara con un efecto de edición, los followers dejaron sus comentarios para repudiar este hecho. “¿Alguien puede verificar si este hombre todavía está vivo?”; “Puedo oler la salmonella desde acá”; “En Japón sirven pollo crudo en algunos restaurantes, pero solo pueden hacerlo debido a los estrictos requisitos de manipulación e higiene”; ¿Eso es pollo crudo? Por favor, decime que la foto es engañosa y son trozos de jamón enrollados o algo así” y “Salmonella ha entrado en el chat”, fueron las menciones más destacadas.

Pidió que le envuelvan la merienda y se sorprendió al llegar a su casa

Las historias que tienen como común denominador a la gastronomía son tendencia en las redes sociales. Así como la persona que ingirió pollo crudo, también están los finales felices de quienes deciden asistir a un restaurante, consumir algo y llevarse las sobras a su hogar.

En un breve relato que se viralizó en Twitter, una usuaria llamada @CHINI12_ explicó cómo en un bar decidió pedir un tostado y al no consumir por completo las dos piezas, le pidió a la camarera que se lo envuelva. “Hoy fui a merendar y como no comí ni la mitad del tostado le dije al mozo que me lo envuelva para llevar”, explicó.

Lo que encontró la usuaria de Twitter en el segundo paquete que le dio el mozo Twitter @CHINI12_

Al retornar a su mesa, el mozo apareció con el encargo, aunque de grandes dimensiones, algo que hizo dudar al cliente. “Volvió con una bolsa y un envoltorio más grande y me dice: ‘Vos pediste para llevar, no?’”. Al instante, aun desconcertada, la mujer exclamó: “Le respondí que era solo un tostado árabe y me guiñó el ojo”.

Con la sorpresa del caso, al llegar a su casa se encontró que el tostado estaba en una bandeja, pero también una medialuna y varias galletitas como un regalo. “Mi tostado estaba en un paquete mas chiquito (se ve en la foto) y en el paquete grande había eso”, cerró.

LA NACION