Fue a merendar, pidió que le envuelvan para llevar lo que sobró y al abrir el paquete se quedó sin palabras

En Twitter, una usuaria relató la curiosa situación que vivió luego de ir a merendar a un bar. La joven no terminó su comida y le pidió al mozo que le envuelva lo que quedó para llevarlo a su casa y comerlo luego. Cuando regresó a su hogar y abrió el paquete se encontró con una sorpresa: le incluyeron también facturas de regalo.

Diariamente, circulan todo tipo de contenidos virales en las redes sociales. Gracias al poder de difusión que aportan las plataformas, cualquier historia puede ser conocida por miles de personas en cuestión de horas. En ese contexto, siempre hay algunos formatos y temáticas que suelen llamar la atención y repetirse entre las conversaciones de los usuarios.

Usualmente, los relatos sobre pequeñas sorpresas en la vida cotidiana se destacan. Sin necesidad de que sean grandes historias o con algo muy fuera de lo normal, este tipo de anécdotas con las que cualquiera se identifica tienen éxito en Twitter y otras plataformas.

Este fue el caso de lo que publicó la usuaria @CHINI12_. En su breve relato, contó que fue a un café de disfrutar de una merienda y que no pudo terminar el sándwich que había pedido. “Hoy fui a merendar y como no comí ni la mitad del tostado le dije al mozo que me lo envuelva para llevar”, comenzó.

Después de esperar durante unos minutos, el camarero regresó con una bolsa, pero había algo que llamaba la atención: “Volvió con una bolsa y un envoltorio más grande y me dice: ‘Vos pediste para llevar, no?’”. “Le respondí que era solo un tostado árabe, me guiñó el ojo”, agregó.

Lo que encontró la usuaria de Twitter en el segundo paquete que le dio el mozo Twitter @CHINI12_

Al llegar a su casa, notó que le incluyeron facturas de regalo. Junto con el tuit, adjuntó una imagen de los alimentos en cuestión. El tostado de pan árabe que ella había pedido en el bar estaba en un paquete separado. En otro envoltorio, cuyo contenido se observa en la imagen, le regalaron un nuevo tostado que quedó separado con una servilleta, junto con una medialuna y tres masitas. “Mi tostado estaba en un paquete mas chiquito (se ve en la foto) y en el paquete grande había eso”, sumó en otro tuit.

Los tuits que se volvieron virales Captura

En cuestión de horas, el tuit se volvió viral y superó las 3.500.000 impresiones en la plataforma de Elon Musk. Como ocurre con los posteos que tienen tanta difusión, hubo miles de interacciones. En las respuestas, hubo todo tipo de comentarios. Por un lado, muchos eligieron tomarse la situación con humor y hacer bromas con el hecho. En esa misma línea, otros se sorprendieron por el gesto del mozo.

Contrario a ellos, muchos otros usuarios cuestionaron el regalo del trabajador del local gastronómico y lo justificaron con distintos motivos. La explicación más frecuente en ese sentido fue que las facturas se le habían caído al piso o que eran restos de otra mesa. Ante esto, la usuaria reaccionó enojada por las críticas: “No puedo creer que este tuit tenga comentarios negativos. Están re peleados con la vida ustedes, así no les van a regalar ni migajas de pan”.

