Tiene 27 años pero aparenta 10 y nadie le da trabajo: “No puedo mantener a mi familia”

Las redes sociales son un mundo donde los usuarios pueden encontrarse con las historias más interesantes, diversas y exóticas. En otros casos, puede funcionar como un espacio para denunciar alguna desigualdad y puede llegar a viralizarse si el público lo siente genuino. En este sentido, esta última semana circuló un video con la curiosa historia de Mao Sheng, un joven de 27 de años que, por su aspecto físico similar al de un niño de 10, no puede conseguir trabajo.

Sheng nació en la provincia de Guangdong, China, y para lo que cualquiera sería una característica de valor, para él es un calvario. Resulta que su aspecto de “niño” no le permite conseguir empleo: “Mi apariencia me impide tener un trabajo para mantener a mi familia”, manifestó en el video que protagonizó y que se viralizó en TikTok.

La historia del chino Mao Sheng, quien no puede conseguir trabajo por parecer menor de edad

“Muchas personas consideran que el rejuvenecimiento es una bendición, pero para mí es una desventaja”, agregó. Por un lado, Mao Sheng explicó que los empleadores de las fábricas locales no creen que tenga 27 y lo rechazan porque creen que les miente. Por otro lado, a algunos les preocupa contratar a alguien que parezca menor de edad porque podría llamar la atención de las autoridades y finalizar en sanciones para la empresa.

En el video difundido por la cuenta @douyin en TikTok, se lo ve angustiado hablar sobre la historia de su vida mientras responde las preguntas de un hombre que lo filma. Además, en una imagen se ve claramente que su identificación demuestra que nació en 1995, por ende que es mayor de edad.

Captura de uno de los videos que se difundió sobre Mao Sheng, en el que demuestra que es mayor de edad TikTok

Tras la difusión de las imágenes, hubo cientos de comentarios sobre el aspecto físico del hombre. Muchos usuarios salieron a defenderlo: “Por favor, no se rían de él, al menos está dispuesto a ganar dinero con los pies en la tierra y sin causar caos en la sociedad”, comentó una persona, mientras que otra se lamentó: “Vi cada uno de sus videos y sentí que nunca se reía o estaba feliz. Ver su expresión me hizo sentir indescriptiblemente triste, ¡ay! Quiero llorar, realmente no puedo describirlo”.

Otros, sin embargo, dudaron de la veracidad de la identificación personal del que mostró y también hubo quienes se burlaron del hombre: “¿Qué edad tiene este tipo? ¡Parece dieciséis o diecisiete!”.

Mao Sheng, con 27 años, se convirtió en el principal sostén de su familia, luego de que su padre sufriera un ACV y no pudiera trabajar. En otros de los videos difundidos se lo ve junto a un amigo, con el cual salió a buscar trabajo, pero no tuvo la misma suerte que él, quien fue contratado rápidamente, según consignó el medio Ladbible.

No obstante, la historia tuvo final feliz porque se viralizó y llegó a los principales medios de su país. Mao consiguió trabajo y en un video publicado el 28 de julio se mostró feliz y le dedicó un mensaje a quienes lo alentaron a no bajar los brazos: “Gracias por su preocupación”. Además, dejó en claro que ahora espera encontrar una novia y, en algún futuro, casarse.