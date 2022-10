Lo que Stephen Hawking no supo de los agujeros negros

escuchar

Querido Stephen:

Lo que menos te sorprender√° de estas l√≠neas es saber que tu recuerdo permanece intacto, tanto en la comunidad cient√≠fica como en la sociedad. Pero estamos seguros de que, a pesar de que fuiste un optimista impenitente hasta el √ļltimo d√≠a de tu vida, no creer√≠as todo lo que hemos aprendido sobre tus criaturas predilectas, los agujeros negros, desde el infausto 14 de marzo de 2018 en que nos dejaste.

Llegaste a disfrutar de un hito, la primera detecci√≥n de ondas gravitacionales, y te entusiasmaste al saber que se trat√≥ de la fusi√≥n de dos agujeros negros a m√°s de mil millones de a√Īos luz.

Estamos seguros de que recreaste en tu cabeza ese instante final en el que dos colosos, que albergaban 29 y 36 masas solares en sus modestos cuerpos de poco m√°s de 100 kil√≥metros de tama√Īo, se fundieron violentamente sacudiendo, en dos d√©cimas de segundo, el tejido espacio-temporal con una potencia 50 veces mayor que la de la luz que llena todo el universo observable.

Los agujeros negros detectados hasta ahora mediante observación de ondas gravitacionales, y su masas (en azul). Estrellas de neutrones (naranja) mediante observación de ondas gravitacionales. Agujeros negros detectados mediante observación electromangnética (rosa) y estrellas de neutrones detectadas por observaciónes electromagnéticas (amarillo) LIGO-Virgo-KAGRA / Aaron Geller / Northwestern, CC BY

¬ŅY si son estrellas de bosones?

El historial de detecciones de ondas gravitacionales sigui√≥ su previsible camino y hoy ya rondamos las cien. Eso no te sorprender√°. ¬ŅPero qu√© nos dices de la que observamos el 21 de mayo de 2019? Ya no es que la fusi√≥n se haya producido a 17 mil millones de a√Īos luz, sino que las masas de los agujeros negros fueron de 66 y 85 soles.

S√≠, lo sabemos, creer√°s que hay un error en las cifras. Sabes mejor que nadie que la muerte de una estrella de m√°s de 65 masas solares no deber√≠a dar lugar a un agujero negro. Se supone que sufrir√≠a un colapso parcial, antes de que le llegase su hora, desencadenando una violenta explosi√≥n. No sabemos si hay alg√ļn error en estos argumentos, si esos agujeros negros son el resultado de una fusi√≥n previa o si, ¬°prep√°rate!, no son agujeros negros sino estrellas de bosones.

Ya, ya‚Ķ ya sabemos que dir√°s que √©stas no existen, pero quiz√°s debas empezar a acostumbrarte a la idea de que lo que no exist√≠a mientras viv√≠as lo veamos ahora por primera vez. La √ļltima palabra la tiene siempre la Naturaleza.

El anillo de luz que orbita M87

Te habr√≠as quedado sin aliento, ciertamente, frente a lo que logr√≥ la colaboraci√≥n del Event Horizon Telescope unas semanas antes de aquel 21 de mayo. Sabes mejor que nadie que los astr√≥nomos llevan muchos a√Īos estudiando c√≥mo la gravedad afecta a la trayectoria de los rayos de luz. Para ello, usan im√°genes de astros lejanos, cuyos rayos pasan fortuitamente cerca de objetos muy masivos (las famosas lentes gravitacionales). Pero hasta 2019 nadie hab√≠a conseguido explorar ese fen√≥meno en el r√©gimen de la gravedad m√°s extrema: las inmediaciones de tus queridos agujeros negros.

Simulación animada de un agujero negro de Schwarzschild con una galaxia pasando por detrás. En el momento de la alineación, se observa una lente gravitacional extrema de la galaxia Wikimedia commons

En abril de 2019, vimos por primera vez una imagen hecha por los rayos de luz que estuvieron orbitando muy cerquita del horizonte de sucesos de un agujero negro (concretamente, el que habita en el coraz√≥n de la galaxia M87). ¬°Cu√°nto te habr√≠a gustado ver esa preciosa imagen! Se trata de un anillo de luz, mayormente formado por los fotones que, tras romper sus √≥rbitas inestables cercanas al agujero negro, escaparon de aquel profundo pozo gravitatorio y comenzaron su viaje de casi 55 millones de a√Īos rumbo a la Tierra.

Fue posible lo inimaginable: fotografiar agujeros negros

Pero la historia no acaba ahí. En 2022, el mismo equipo de astrónomos publicó la imagen de Sagitario A*, el agujero negro que vive en el corazón de nuestra propia galaxia.

Esos resultados fueron los primeros de una serie de observaciones con un objetivo muy ambicioso. Adem√°s de poner a prueba la Relatividad General, pretenden usar sus im√°genes para conocer al detalle los mecanismos por los que algunos de los agujeros negros supermasivos (cu√°sares y bl√°zares) pueden producir esos formidables chorros de materia y radiaci√≥n que los caracterizan y que pueden alcanzar tama√Īos mucho mayores que los de sus galaxias anfitrionas.

Una de las posibles fuentes de energía para esos chorros podría venir de la rotación del agujero negro, que arrastra consigo al espacio circundante y obliga a las líneas de campo magnético a enrollarse a su alrededor, produciendo un extraordinario flujo electromagnético en los polos. En ese caso, el horizonte de sucesos, permeado por líneas de campo magnético, podría estar jugando un papel fundamental en el proceso de producción de los chorros relativistas, tal y como parecen indicar las imágenes polarizadas publicadas por el Event Horizon Telescope.

A esta altura, ya entenderás por qué nos vimos en la necesidad de escribirte e interrumpir tu descanso. ¡Hay tanto que contarte!

Imagen del agujero negro supermasivo en M87 en luz polarizada Colaboración EHT, CC BY

En su interior se forman islas

¬ŅQu√© pas√≥ con la paradoja de la informaci√≥n que tan brillantemente descubriste y tantos desvelos te produjo? ¬°Hubo una aut√©ntica revoluci√≥n! Seguro que recuerdas el trabajo en el que tu antiguo estudiante, Don Page, demostr√≥ que el entrelazamiento cu√°ntico de la radiaci√≥n emitida por un agujero negro y las part√≠culas virtuales atrapadas en su interior, su entrop√≠a, tiene que seguir una curva inexorable: empieza siendo cero cuando todav√≠a no hay radiaci√≥n emitida y acaba siendo cero cuando ya se evapor√≥ el agujero negro. Por lo tanto, debe aumentar inicialmente y luego disminuir. Si esto no se cumple, se perder√≠a inexorablemente la informaci√≥n de la materia que dio lugar al agujero negro o cay√≥ en √©l a lo largo de su vida.

Pocos meses despu√©s de tu muerte, empezaron a aparecer trabajos que, investigando a nivel te√≥rico el interior de los agujeros negros, concluyeron algo sencillamente extraordinario: cuando los agujeros negros envejecen, desarrollan en sus entra√Īas islas del universo exterior. ¬ŅNos creer√≠as si te cont√°ramos que dos trabajos lo demostraron, en paralelo, viendo la luz el mismo d√≠a? S√≠, exacto, ¬°el 21 de mayo de 2019! Ese d√≠a fuimos desconcertados por partida doble: detectando agujeros negros con masas inesperadas y descubriendo que en el coraz√≥n de estos astros, en cuya frontera cre√≠amos que mor√≠an el espacio y el tiempo, cuando transitan la segunda mitad de su dilatada vida, quedan pre√Īados de espacio y de tiempo para alg√ļn d√≠a devolvernos lo quitado. Imaginaste muchas soluciones posibles a la paradoja de la informaci√≥n, pero jam√°s una tan descabelladamente hermosa.

Nos vamos despidiendo, pero no porque se agoten las novedades. ¬°Tantas cosas sucedieron en apenas cuatro a√Īos! No te contaremos que Roger Penrose gan√≥ el premio Nobel de F√≠sica, porque quiz√°s la alegr√≠a tenga un poso agridulce para ti.

D√©janos despedirnos cont√°ndote que algunas de las ondas gravitacionales detectadas sugieren una posibilidad espeluznante: es probable que muchos de los agujeros negros resultantes de las fusiones observadas hayan salido despedidos con tal velocidad que abandonaran sus galaxias para siempre. Esos viajeros, que transitan la inmensidad del cosmos con un universo en sus entra√Īas, nos llenan de melancol√≠a; nos recuerdan a ti.

*Por José Edelstein y Iván Martí-Vidal.*

Este texto se reproduce de The Conversation bajo licencia Creative Commons.

The Conversation

The Conversation