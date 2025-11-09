Lo rescataron cuando apenas era un bebé, creció con dos amigos muy diferentes y después de un tiempo volvió a ser feliz

Un ternero de vaca protagonizó una historia que conmovió a todos en redes sociales. Neimi, el nombre que le dieron al ejemplar, tuvo un duro comienzo en su vida luego de que su madre lo rechazó. Sin embargo, gracias al empeño de sus rescatistas y la crianza amorosa junto a dos perritos, logró encausar su vida y la historia terminó con un final feliz.

En el video, que fue compartido por The Dodo, se relató cómo fue todo el periplo del ternerito. “Cuando empezamos a presentarlo a nuestras vacas, él estaba confundido. Tan pequeño. Era sorprendentemente pequeño. Y nuestras otras vacas son enormes. Se sentía intimidado por ellas. Y no sabíamos cuándo estaría listo para unirse a nuestras otras vacas”, empezó el clip, que mostraba como el cachorro intentaba acercarse a los ejemplares adultos.

El ternerito le temía a las otras vacas (Captura: The Dodo)

Luego, los rescatistas contaron cómo se inició todo. “Recibimos una llamada urgente. Había sido separado de su madre, tal vez al nacer. Una vez que empezó a amamantar. Estaba como voraz”, comentaron. Al ser rescatado, el ternero inició sus primeros meses junto a dos perros.

“Estaba tan feliz. 5 meses después de que Neimi llegó, Tofu y Tempe vinieron al santuario. Los perros estaban realmente emocionados cuando lo conocieron. Simplemente estaban adulándolo. Creo que se sintieron atraídos por él porque los cachorros estaban más cerca de su tamaño y edad. Ellos lo escoltarán por el potrero. Tofu y Tempe siempre estaban a su alrededor. Fueron sus primeros amigos”, contaron.

La crianza con los perros le ayudó a ganar confianza (Foto: The Dodo)

Luego, el ternero finalmente fue presentado con los demás integrantes de su especie. “Las otras vacas estaban emocionadas, pero él estaba nervioso. Me alegro de que estén bien con esto. Tomó un poco de tiempo, pero comenzó a sentirse cómodo cerca de ellas. Y algo realmente especial sucedió. Las otras vacas acicalan a Neimi, lo cual es increíblemente dulce. Son tan gentiles con él”, aseguraron.

Así, el ternerito pudo hacerse de una vida de ensueño. “Nei se siente como en casa. Está tumbado tomando el sol, muy relajado y feliz. Es la cosa más satisfactoria. Y creo que eso realmente se alinea con por qué comenzamos el santuario y por qué continuamos dirigiendo el santuario”, concluyeron los rescatistas.