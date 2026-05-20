Los dos cortes más económicos para hacer milanesa y qué diferencia hay entre ellos

La nalga y bola de lomo comparten un mismo uso: son ideales para la elaboración de milanesas. Su versatilidad las convierte en productos requeridos por las personas cuando van a una carnicería.

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A raíz de ello, los expertos señalan que existen diferencias entre los dos cortes. La primera, y más sustancial, es su precio: la nalga es más accesible para el bolsillo y la bola de lomo es considerada un producto “premium” al que pocos pueden acceder.

Las diferencias entre nalga y bola de lomo

La nalga es un corte de carne bastante tierno, casi sin nervios intramusculares y el gran beneficio es que rinde mucho por su versatilidad: puede ser incluida en estofados, bifes y milanesas, entre otras recetas.

Al ser un corte magro, de un tamaño considerado, se pueden extraer cortes de diferentes tamaños y cantidades, lo que puede ser útil para familias numerosas. La extracción de esta materia prima se obtiene del cuarto trasero o pierna del ternero.

La bola de lomo es considerado un corte "premium"

La bola de lomo se caracteriza por ser un corte “premium” que encaja perfectamente para la elaboración de milanesas. A diferencia de la otra materia prima, su tamaño es más pequeño y su forma es más despareja, por lo que resulta menos rendidor.

Una de las similitudes con la nalga es de dónde se extrae el corte: la bola de lomo se extrae del cuarto trasero, pero de la parte anterior de la pierna.

La nalga es más versátil y económica

En conclusión, si querés milanesas más grandes -por ende, más rendidoras- a un precio económico, sin hacer una fuerte erogación de dinero, conviene la opción de la nalga; en cambio, si se busca más el sabor y la experiencia, la balanza se inclina para el lomo.

Otros dos cortes que califican para dicho fin son cuadrada y cuadril, aunque suelen ser tercera y cuarta opción por su precio desmedido o un sabor un tanto disímil a los referidos anteriormente.