Los dos cortes más económicos para hacer milanesa y qué diferencia hay entre ellos
La nalga y bola de lomo son dos cortes populares, de diferente precio, que se adaptan al bolsillo de los argentinos
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La nalga y bola de lomo comparten un mismo uso: son ideales para la elaboración de milanesas. Su versatilidad las convierte en productos requeridos por las personas cuando van a una carnicería.
A raíz de ello, los expertos señalan que existen diferencias entre los dos cortes. La primera, y más sustancial, es su precio: la nalga es más accesible para el bolsillo y la bola de lomo es considerada un producto “premium” al que pocos pueden acceder.
Las diferencias entre nalga y bola de lomo
La nalga es un corte de carne bastante tierno, casi sin nervios intramusculares y el gran beneficio es que rinde mucho por su versatilidad: puede ser incluida en estofados, bifes y milanesas, entre otras recetas.
Al ser un corte magro, de un tamaño considerado, se pueden extraer cortes de diferentes tamaños y cantidades, lo que puede ser útil para familias numerosas. La extracción de esta materia prima se obtiene del cuarto trasero o pierna del ternero.
La bola de lomo se caracteriza por ser un corte “premium” que encaja perfectamente para la elaboración de milanesas. A diferencia de la otra materia prima, su tamaño es más pequeño y su forma es más despareja, por lo que resulta menos rendidor.
Una de las similitudes con la nalga es de dónde se extrae el corte: la bola de lomo se extrae del cuarto trasero, pero de la parte anterior de la pierna.
En conclusión, si querés milanesas más grandes -por ende, más rendidoras- a un precio económico, sin hacer una fuerte erogación de dinero, conviene la opción de la nalga; en cambio, si se busca más el sabor y la experiencia, la balanza se inclina para el lomo.
Otros dos cortes que califican para dicho fin son cuadrada y cuadril, aunque suelen ser tercera y cuarta opción por su precio desmedido o un sabor un tanto disímil a los referidos anteriormente.
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