Los 10 libros más leídos publicados en la última década

Alibrate, la red de reseñas de libros, presenta los diez libros más leídos publicados en los últimos diez años.

El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, Historia de dos ciudades, de Charles Dickens y El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien, han sido los libros más leídos en la historia hasta ahora. En los últimos diez años, otros autores se han consagrado y han conseguido vender millones de ejemplares. Alibrate presenta su ranking de los diez libros más leídos, publicados en la última década.

Bajo la misma estrella de John Green

Puntuación: 7,6

"Bajo la misma estrella" de John Green

"La historia comienza con una protagonista llamada Hazel con diagnóstico de cáncer, un día, en un grupo de terapia conoce a Gus, que también ha tenido la enfermedad. Una novela que te hará saltar lágrimas desde la primera página hasta el final del libro".

Más acá.

Cincuenta sombras de Grey de E. L. James

Puntuación: 6,2

"Cincuenta sombras de Grey" de E. L. James

"En esta novela, la narrativa de E.L. James está plagada de lugares comunes, escenas y frases que se repiten. Un libro de rápida lectura pero con un abordaje del erotismo debatible".

Más acá.

Sinsajo, Los juegos del hambre de Suzanne Collins

Puntuación: 7,9

"Sinsajo, Los juegos del hambre" de Suzanne Collins

"Un final de saga que no se puede calificar ni de feliz ni de triste, sino en un punto medio. Un buen cierre para esta trilogía".

Más acá.

Inferno de Dan Brown

Puntuación: 7,8

"Inferno" de Dan Brown

"Es como viajar a Italia: la lectura te obliga a buscar pinturas, personajes, lugares, te enriquece culturalmente, mientras que la historia acelera su ritmo a través del suspenso".

Más acá.

Patria de Fernando Aramburu

Puntuación: 8,7

"Patria" de Fernando Aramburu

"Dos matrimonios amigos crecen y tienen a sus hijos en un pueblo cerca de San Sebastián. Todos son vascos y con los años el conflicto con la ETA los divide para siempre. Cada capítulo cuenta algún fragmento de la vida de las personas implicadas, van hacia el pasado y hacia el futuro sin mediar palabra. Bien logrado, se sigue sin esfuerzo".

Más acá.

Divergente de Veronica Roth

Puntuación: 7,3

"Divergente" de Veronica Roth

"Una de las mejores saga distópica donde se plantea un mundo totalmente creíble con detalles y personajes muy definidos, y una trama con la que no puedes dejar de leer".

Más acá.

El guardián invisible de Dolores Redondo

Puntuación: 8,3

"El guardián invisible" de Dolores Redondo

"Engancha desde la primera página y mantiene un ritmo acelerado hasta el final. Dolores Redondo construye personajes bien perfilados y te introduce en el mundo de leyenda que contiene el Valle de Baztán, con una protagonista marcada por su pasado que aún tiene asuntos pendientes por resolver. Un libro muy recomendable para los seguidores del suspense y de las historias trepidantes".

Más acá.

La chica del tren de Paula Hawkins

Puntuación: 7,1

"La chica del tren" de Paula Hawkins

"No es una maravilla. Pero, ¿te ha pasado que hay momentos en que estás muy cansado y no te da la cabeza para novelas muy elaboradas? Bueno esta novela es ideal para, en vez de poner Netflix, leer algo símil serie. Es fácil, engancha y tiene todos los condimentos para no aburrir con una lectura ligera".

Más acá.

El prisionero del cielo de Carlos Ruiz Zafón

Puntuación: 8,5

"El prisionero del cielo" de Carlos Ruiz Zafón

"Una novela ligera y cómoda de leer: con ritmo pausado pero demoledor. Tras las primeras cien páginas hay un factor sorpresa que da un giro y cambia no sólo el significado de este relato, sino también de los dos anteriores de la trilogía".

Más acá.

Yo antes de ti de Jojo Moyes

Puntuación: 8,3

"Yo antes de ti" de Jojo Moyes

"¿Qué decidirías cuando hacer feliz a la persona a la que amas significa también destrozarte el corazón? Una bella historia llena de momentos de profundo amor y momentos en los que te preguntas: ¿qué haría yo si estuviese en el lugar de Louisa Clark?"

Más acá.