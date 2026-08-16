Los chefs vascos coinciden en el secreto para unas ricas lentejas: “Aceite de oliva, ajo y pimentón”

Las lentejas ocupan un lugar central en la dieta de los argentinos, desde el guiso tradicional hasta ensaladas o hamburguesas veganas. Sin embargo, su preparación doméstica suele realizarse bajo diversas costumbres que no siempre logran explotar sus propiedades nutricionales o su textura ideal. Ante esta realidad, un grupo de destacados chefs vascos, referentes de la gastronomía europea, estableció un método preciso para elevar el estándar de este plato, donde aseguran que la clave reside en la simplicidad de los ingredientes y una técnica de cocción rigurosa.

Según consigna el medio Heraldo, los chefs Karlos Arguiñano, Martín Berasategui y David de Jorge coinciden en una estrategia común para garantizar un sabor superior: “Un refrito de aceite de oliva, ajo y pimentón”. Los especialistas subrayan que el proceso comienza mucho antes del fuego, donde se debe priorizar la frescura del producto. Además, establecen una proporción técnica para el éxito culinario: se deben calcular 70 gramos de lentejas por persona acompañados de 200 mililitros de agua para el hervor, lo que asegura una hidratación equilibrada que evita tanto la sequedad como el exceso de humedad en el grano.

Existen diferentes maneras de preparar lentejas, pero un grupo de chefs vascos halló un método para dejarlas "perfectas"

El procedimiento sugerido es sistemático, donde una vez que las legumbres alcanzan el punto de cocción deseado, deben ser escurridas con esmero para eliminar el remanente de agua de la olla. Mientras se completa este paso, se debe preparar en una sartén aparte un fondo con aceite de oliva, al cual se le incorporan láminas de ajo y una cucharadita de pimentón. Tras seis minutos de cocción suave para que los aromas se integren, las legumbres se vuelcan sobre este preparado.

El paso final requiere reposar la mezcla durante tres minutos a fuego medio antes de retirar, lo que permite que el sabor del aceite aromatizado penetre el núcleo de cada lenteja. Este método permite, posteriormente, integrar el resultado con salsa de tomate o cebollas si se busca un guiso, o consumirlas directamente como base de otras preparaciones.

Más allá de la técnica, el valor nutricional de este alimento lo posiciona como un pilar fundamental en la alimentación moderna. Por cada 100 gramos de lentejas en seco, el cuerpo recibe aproximadamente 25 gramos de proteínas de origen vegetal, lo cual representa una alternativa vital para dietas vegetarianas o veganas. A esto se suma su alta densidad en hidratos de carbono complejos, fibra, vitaminas y minerales esenciales. Los expertos destacan que estas legumbres son herramientas eficaces para combatir el estreñimiento, fomentar la saciedad prolongada y colaborar activamente en el control del colesterol y los niveles de glucosa en sangre.

Las lentejas son un alimento altamente nutritivo, ideal para dietas equilibradas, vegetarianas o veganas

Un punto relevante en la nutrición moderna es la lucha contra la anemia ferropénica, ya que con un aporte de 7,5 miligramos de hierro por cada 100 gramos, las lentejas son una fuente privilegiada, aunque su absorción depende de una correcta combinación alimentaria. Los especialistas recomiendan ingerirlas junto a alimentos ricos en vitamina C, tales como el kiwi o el morrón rojo, para aumentar la biodisponibilidad del mineral y equipararla a la que se obtiene mediante productos de origen animal.

Complementariamente, el aporte de folato (vitamina B9) resulta indispensable para la renovación celular, la producción de hemoglobina y el desarrollo saludable, mientras que las vitaminas B1 y B6 sostienen el funcionamiento del sistema nervioso y la masa muscular. Este enfoque profesional de la cocina vasca no solo busca perfeccionar la experiencia sensorial del comensal, sino también optimizar el aprovechamiento biológico de este alimento esencial en la mesa diaria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA