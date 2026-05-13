El guiso de lentejas de la chef Marcela Lovegrove para combtir el frío otoñal

El guiso de lentejas es uno de los platos tradicionales de nuestro país, que se consume en su mayoría durante la temporada de otoño e invierno. Puede que parezca un plato simple, pero tiene sus trucos para que resulte un éxito. Para ello, la chef Marcela Lovegrove enseñó la receta ideal. Aprendé cómo hacer esta comida y ¡manos a la obra!

El guiso de lentejas es ideal para comer durante los días fríos de otoño e invierno por su alto valor calórico Shutterstock

Receta del guiso de lentejas para combatir el frío

Ingredientes:

700 cc de caldo de verduras.

1 cebolla.

1 diente de ajo.

400 g de lentejas remojadas y escurridas.

300 g de panceta.

Perejil c/n.

300 cc de salsa de tomate.

Pimentón c/n.

Pimienta c/n.

2 unidades.

Sal al gusto.

3 salchichas alemanas.

Aceite de oliva.

Paso a paso:

1 Preparación de los ingredientes base

En una olla, rehogá la cebolla en aceite de oliva hasta que se torne transparente.

Mientras prepará en un recipiente distinto, una olla con caldo de verduras.

Al sofrito añadir ajo.

Cortá la panceta en trozos y añadí a la olla.

Cocinar hasta que esté crocante.

Verté las papas peladas y cortadas en cubos y el caldo.

2 Cocción del guiso

Condimentar la preparación.

Llevar a hervor el guiso y cuando las papas estén listas, volcar las lentejas ya cocidas.

Incorporá la salsa de tomate y las salchichas cortadas en rodajas.

Cocinar por 15 minutos.

Servir con perejil picado encima.

Receta de guiso de lentejas

Tiempo de cocción: 45 minutos.

Tiempo de elaboración total: 55 minutos.