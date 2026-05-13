El guiso de lentejas de la chef Marcela Lovegrove para combtir el frío otoñal
Aprendé cómo hacer este típico plato argentino para combatir las bajas temperaturas del otoño y sin gastar dinero de más
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El guiso de lentejas es uno de los platos tradicionales de nuestro país, que se consume en su mayoría durante la temporada de otoño e invierno. Puede que parezca un plato simple, pero tiene sus trucos para que resulte un éxito. Para ello, la chef Marcela Lovegrove enseñó la receta ideal. Aprendé cómo hacer esta comida y ¡manos a la obra!
Receta del guiso de lentejas para combatir el frío
Ingredientes:
- 700 cc de caldo de verduras.
- 1 cebolla.
- 1 diente de ajo.
- 400 g de lentejas remojadas y escurridas.
- 300 g de panceta.
- Perejil c/n.
- 300 cc de salsa de tomate.
- Pimentón c/n.
- Pimienta c/n.
- 2 unidades.
- Sal al gusto.
- 3 salchichas alemanas.
- Aceite de oliva.
Paso a paso:
1
Preparación de los ingredientes base
- En una olla, rehogá la cebolla en aceite de oliva hasta que se torne transparente.
- Mientras prepará en un recipiente distinto, una olla con caldo de verduras.
- Al sofrito añadir ajo.
- Cortá la panceta en trozos y añadí a la olla.
- Cocinar hasta que esté crocante.
- Verté las papas peladas y cortadas en cubos y el caldo.
2
Cocción del guiso
- Condimentar la preparación.
- Llevar a hervor el guiso y cuando las papas estén listas, volcar las lentejas ya cocidas.
- Incorporá la salsa de tomate y las salchichas cortadas en rodajas.
- Cocinar por 15 minutos.
- Servir con perejil picado encima.
Tiempo de cocción: 45 minutos.
Tiempo de elaboración total: 55 minutos.
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