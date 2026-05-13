LA NACION

El guiso de lentejas de la chef Marcela Lovegrove para combtir el frío otoñal

Aprendé cómo hacer este típico plato argentino para combatir las bajas temperaturas del otoño y sin gastar dinero de más

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Receta de guiso de lentejas tradicional
Receta de guiso de lentejas tradicional(Fuente: iStock - JackF)

El guiso de lentejas es uno de los platos tradicionales de nuestro país, que se consume en su mayoría durante la temporada de otoño e invierno. Puede que parezca un plato simple, pero tiene sus trucos para que resulte un éxito. Para ello, la chef Marcela Lovegrove enseñó la receta ideal. Aprendé cómo hacer esta comida y ¡manos a la obra!

El guiso de lentejas es ideal para comer durante los días fríos de otoño e invierno por su alto valor calórico
El guiso de lentejas es ideal para comer durante los días fríos de otoño e invierno por su alto valor calórico Shutterstock

Receta del guiso de lentejas para combatir el frío

Ingredientes:

  • 700 cc de caldo de verduras.
  • 1 cebolla.
  • 1 diente de ajo.
  • 400 g de lentejas remojadas y escurridas.
  • 300 g de panceta.
  • Perejil c/n.
  • 300 cc de salsa de tomate.
  • Pimentón c/n.
  • Pimienta c/n.
  • 2 unidades.
  • Sal al gusto.
  • 3 salchichas alemanas.
  • Aceite de oliva.

Paso a paso:

1

Preparación de los ingredientes base

  • En una olla, rehogá la cebolla en aceite de oliva hasta que se torne transparente.
  • Mientras prepará en un recipiente distinto, una olla con caldo de verduras.
  • Al sofrito añadir ajo.
  • Cortá la panceta en trozos y añadí a la olla.
  • Cocinar hasta que esté crocante.
  • Verté las papas peladas y cortadas en cubos y el caldo.
2

Cocción del guiso

  • Condimentar la preparación.
  • Llevar a hervor el guiso y cuando las papas estén listas, volcar las lentejas ya cocidas.
  • Incorporá la salsa de tomate y las salchichas cortadas en rodajas.
  • Cocinar por 15 minutos.
  • Servir con perejil picado encima.
Receta de guiso de lentejas
Receta de guiso de lentejas

Tiempo de cocción: 45 minutos.

Tiempo de elaboración total: 55 minutos.

LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. Así es la receta del risotto, según Doña Petrona
    1

    Así es la receta del risotto, según Doña Petrona

  2. Chefs españoles se plantan: “No hay reemplazo para el atún en la empanada gallega”
    2

    Chefs españoles se plantan: “No hay reemplazo para el atún en la empanada gallega”

  3. Qué es el mug cake y cómo prepararlo en menos de cinco minutos
    3

    Tendencia: qué es el mug cake y cómo prepararlo en menos de cinco minutos

  4. La receta dulce que mantiene fuerte a Paula Pareto: “El alfajor tiene garbanzos y yogur”
    4

    La receta dulce que mantiene fuerte a Paula Pareto: “El alfajor tiene garbanzos y yogur”