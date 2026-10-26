Los expertos coinciden sobre la psicología detrás de quienes acumulan cosas

Acumular cosas puede revelar aspectos de la personalidad, los recuerdos y la relación emocional con el pasado, según la psicología. Los especialistas identificaron diferencias entre generaciones: mientras algunas personas conservan objetos por su valor sentimental, otras priorizan su utilidad o los consideran una expresión de su identidad.

Por qué las personas acumulan objetos en sus hogares, según los expertos

Según explicó The Washington Post, los objetos presentes en una vivienda pueden ofrecer pistas sobre la generación de sus propietarios. Hana Ben-Shabat, investigadora especializada en generaciones y fundadora de Gen Z Planet, sostuvo que cada grupo conserva pertenencias diferentes debido al significado que atribuye a la propiedad, las experiencias culturales y el espacio disponible.

Por su parte, Jeff Galak, profesor asociado de marketing de la Universidad Carnegie Mellon, relacionó estos comportamientos con las condiciones económicas de los años de formación.

El especialista distinguió tres tendencias: los baby boomers valoran el legado y la permanencia, la generación X prioriza la autosuficiencia y los millennials buscan una relación más intencional con sus pertenencias.

Estas diferencias también aparecen en los tipos de artículos presentes en los hogares. La nostalgia, las experiencias tecnológicas y las posibilidades de acceso a la vivienda influyen en las decisiones sobre qué conservar y qué descartar.

Por qué los millennials acumulan objetos relacionados con sus intereses

Los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, suelen conservar artículos relacionados con sus actividades cotidianas, intereses personales y valores.

De acuerdo con Ben-Shabat, las dificultades económicas y el retraso en el acceso a la vivienda propia influyeron en la preferencia de esta generación por espacios modernos y relativamente minimalistas.

La organizadora profesional Marielle Goldberg, propietaria de Sorted Home NYC, identificó las colecciones de botellas de agua reutilizables como uno de los ejemplos más representativos.

También mencionó pequeños electrodomésticos, como espumadores de leche, máquinas especiales para preparar waffles y dispositivos para cocinar huevos.

Galak destacó otros elementos frecuentes: plantas de interior, equipos para preparar café, bolsas de tela y utensilios relacionados con la elaboración de pan.

Estos artículos reflejan intereses personales más que la intención de conservar un patrimonio familiar.

La movilidad residencial también influye en estas preferencias. El investigador explicó que los millennials suelen cambiar de vivienda con mayor frecuencia, lo que favorece el uso de objetos prácticos y fáciles de transportar.

Otro comportamiento identificado por Goldberg es la compra de materiales destinados a pasatiempos. Algunas personas descubren una actividad por internet, adquieren los elementos necesarios y luego abandonan ese interés.

Generación X: por qué cuesta desprenderse de objetos antiguos y recuerdos

En el caso de la generación X , que comprende a los nacidos entre 1965 y 1980 , la acumulación presenta una relación particular con la nostalgia y la transformación tecnológica .

, que comprende a los nacidos entre , la acumulación presenta una relación particular con la y la . Galak explicó que estas viviendas suelen contener objetos representativos de la transición entre el mundo analógico y el digital .

de la . Entre ellos aparecen discos compactos, casetes, vinilos, fotografías impresas, películas en DVD y equipos electrónicos antiguos.

La generación X mantiene una relación nostálgica con los discos, las fotografías impresas y los dispositivos electrónicos de su juventud

La especialista en antigüedades Kayleigh Davies, de Auctionet, vinculó estas colecciones con la identidad cultural. Para muchas personas de esta generación, desprenderse de un disco o una prenda de un concierto representa una pérdida emocional asociada con su juventud.

Nick Friedman, cofundador de College Hunks Hauling Junk & Moving, también identificó revistas antiguas, patinetas, recuerdos deportivos y fotografías autografiadas. Entre esos artículos aparecen camisetas deportivas clásicas, que pueden representar experiencias relacionadas con determinadas épocas.

Baby boomers: el valor emocional de los muebles, las vajillas y las colecciones

Los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, presentan un patrón diferente. Los especialistas entrevistados señalaron que esta generación suele conservar bienes duraderos, artículos heredados y objetos destinados a transmitirse a familiares.

Galak mencionó muebles de madera maciza, vitrinas, vajillas formales y álbumes de fotografías. Para muchos integrantes de este grupo, adquirir bienes de calidad representaba una inversión destinada a durar toda la vida.

Goldberg también identificó colecciones de figuras decorativas, monedas y platos conmemorativos. Algunos de estos artículos pertenecieron originalmente a padres o abuelos y conservan un significado sentimental.

Cuándo acumular objetos puede convertirse en un problema de salud mental

El vínculo emocional con las pertenencias no implica necesariamente la existencia de una enfermedad. Sin embargo, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría explicó que la acumulación puede adquirir características problemáticas cuando los objetos ocupan espacios necesarios para la vida cotidiana.

Algunas personas pueden desarrollar una acumulación de objetos problemática

La entidad señaló que las motivaciones para conservar pertenencias suelen relacionarse con la identidad, la seguridad, el bienestar emocional y el sentido de responsabilidad.

La diferencia aparece en la intensidad de esos vínculos. Las personas con trastorno de acumulación pueden experimentar una angustia considerable ante la posibilidad de desprenderse de objetos, incluso cuando carecen de una utilidad inmediata.