En California: la tienda de camisetas clásicas de las selecciones del Mundial

En el corazón de California, existe un santuario para los coleccionistas y apasionados del fútbol que buscan revivir la gloria de los torneos más importantes del planeta. Se trata de Classic Football Shirts, una tienda con archivo histórico que alberga piezas icónicas de las selecciones nacionales que han dejado huella en la Copa del Mundo.

Qué tiene de especial esta tienda de camisetas del Mundial

Classic Football Shirts es un referente mundial en la comercialización de indumentaria futbolística vintage y piezas de colección. Con una presencia estratégica en capitales del fútbol como Londres, Manchester y Berlín, la marca logró expandirse a Los Ángeles y Nueva York, consignó Secret Los Ángeles.

La tienda destaca a nivel internacional por custodiar el inventario más vasto de camisetas auténticas, convirtiéndose en el destino definitivo para quienes buscan tesoros textiles de la historia del futbol.

El catálogo abarca desde equipaciones de la temporada vigente hasta piezas de colección de alto valor. Aunque el inventario incluye ediciones limitadas de precio elevado, la oferta se adapta a diversos presupuestos.

Una de las tiendas física de Classic Football Shirts se encuentra en Los Ángeles, California, en la dirección 447 N Fairfax Ave, Los Angeles, CA 90036. La tienda abre todos los días de 11.00 a 19.00 hs, y presenta una de las colecciones de camisetas de fútbol más grandes del mundo, según su página oficial.

Esta tienda con miles de jerseys de varios equipos de fútbol (Insagram/@classicfootballshirts)

La historia detrás de Classic Football Shirts

Los encargados de fundar Classic Football Shirts (CFS) fueron Matthew Dale y Doug Bierton en 2006 en Mánchester. “Deberíamos estar estudiando para nuestros exámenes finales, pero con el Mundial a la vuelta de la esquina, teníamos otras prioridades: buscar una camiseta original de Alemania Occidental de 1990”, destallan los dueños en la página web de la tienda.

“De pequeños, ambos nos obsesionamos con coleccionar equipaciones nuevas, pero para nuestra sorpresa, encontrar una clásica resultó difícil y nos hizo preguntarnos cuántos otros con gusto por la nostalgia habrían pasado por lo mismo. En ese momento nació Classic Football Shirts” relataron.

La génesis de este proyecto surgió de un propósito claro: establecer una plataforma donde los entusiastas del fútbol pudieran adquirir camisetas exclusivas y profundizar en el legado de sus ídolos.

En una era previa al dominio de las redes sociales, el crecimiento inicial fue gradual, y se basó en anuncios estratégicos en publicaciones especializadas. Esta inversión permitió consolidar una base de clientes leales que resultó vital para la supervivencia de la empresa.

Con el tiempo, la ambición de representar a cada club del mundo, sin importar su relevancia, saturó de mercancía cada espacio disponible, convirtiendo los envíos diarios en una operación de gran escala.

Aquellos primeros años permitieron la adquisición de reliquias irrepetibles, como la equipación de Johan Cruyff en los Washington Dips, una pieza de tal rareza que no ha vuelto a formar parte del catálogo desde entonces.

Classic Football Shirts se fundó en 2006 y evolucionó como un proyecto autentico y original (Instagram/@classicfootballshirts)

Una tienda en constante crecimiento

Desde el sitio oficial aseguran que el crecimiento de la empresa alcanzó un punto de inflexión tras la adquisición del excedente histórico del AC Milan, un lote de 30 mil artículos que incluía desde equipaciones de Shevchenko hasta indumentaria de David Beckham.

Este volumen obligó al trasladarse a un almacén de mayor escala. Para 2015, la expansión de alianzas con clubes y marcas internacionales consolidó el modelo de negocio, mientras que la presencia en redes sociales convirtió artículos inusuales, como calzado del Valencia o prendas de entrenamiento del Napoli, en objetos de culto para los coleccionistas.

En 2017, la compañía consolidó un archivo de piezas históricas destinadas a exhibiciones internacionales. Este esfuerzo culminó en exposiciones masivas en el Museo Nacional del Fútbol, Londres, Moscú y Nueva York.

Classic Football Shirts cuenta con camisetas de todo tipo, ideal para aficionados o coleccionistas (Instagram/@classicfootballshirts)

Tras el éxito de diversas tiendas temporales, se establecieron sedes permanentes en la Old Truman Brewery de Londres y en Mánchester. En 2020, se reubicó la sede central en busca de más espacio y en 2022, la empresa alcanzó un hito institucional al patrocinar al Burnley durante su campaña por el título de la Championship.

En 2023, la presencia física en Mánchester evolucionó con el traslado de la oficina en el Northern Quarter. Esta nueva sede combinó un vasto inventario con elementos de la era dorada del fútbol, como prensa clásica y archivos en VHS.

A finales de 2023, la empresa inició una gira por Estados Unidos con tiendas temporales en Los Ángeles, Miami y Nueva York. Durante la estancia en Los Ángeles, se contó con la presencia de Giorgio Chiellini, quien participó en un encuentro con clientes y recibió una camiseta de Roy Keane como obsequio simbólico.