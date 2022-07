Los mejores memes del dólar tras la disparada del blue y la llegada de Silvina Batakis

En medio de la incertidumbre por el rumbo de la economía de la Argentina, los usuarios de las redes sociales estallaron con una ola de memes por la suba del dólar blue. La moneda norteamericana abrió el lunes con un alza de $41 por la reacción de los mercados debido a los cambios en el Gabinete, tras la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía, y a pocas horas de la asunción de Silvina Batakis en la cartera.

A lo largo de la jornada del lunes, los mercados financieros negociaron en un clima de nerviosismo antes de la asunción de Batakis en la Casa Rosada como la nueva ministra de Economía y el feriado en los Estados Unidos. En horas de la mañana, cuando abrieron los mercados, el dólar blue reaccionó con fuerza y los arbolitos de la city porteña vendían los billetes estadounidenses a $280. En rigor, este valor significó un alza de $41 en un solo día, por lo que rompió un nuevo récord histórico.

Los mejores memes por la disparada del tipo de cambio Twitter

Tras ver la reacción de la moneda extranjera, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad de compartir los memes y comentarios de lo que sucede con el billete estadounidense. “La gente que tiene un dólar de la suerte en la billetera”, ejemplificó uno con la imagen del fallecido empresario, Ricardo Fort.

“El dólar no para de subir. Algunos ‘home banking’ no funcionan, fui a un cajero y me encontré con esto urgente”, indicó alguien con una imagen de un cajero automático. Es que desde las primeras horas del lunes también se reportaron algunas limitaciones en las transacciones en línea.

Los mejores de la disparada del dólar Twitter

Las bromas virtuales apuntaron, además, a las nuevas profesiones y oficios a los que la gente se puede ver “obligada” a encarar a raíz de los ajustes que creen que se vienen con la modificación del Gabinete y la disparada del tipo de cambio en el país. “Aprendiendo a coser ahora que el dólar está a 300 pesos”, bromeó una persona. “Es gracioso y triste este meme del dólar, porque siempre que se sube vamos cambiando los billetes. Llora en pesos argentinos”, dijo una persona con un episodio de Los Simpson.

El dólar a 300 pesos es "uno de los miedos" de la gente Twitter

Los memes tras la disparada del dólar blue (Foto: Captura Twitter/@_Maty_97)

Además, hubo quienes señalaron que si bien las bromas en la red social del pajarito son divertidas, llega un punto en el que la ficción choca con la realidad. “Los memes del dólar es todo risa hasta que caes que no es meme”, dijo una usuaria. “Como me río con los memes del dólar, pero, en realidad, es para amargarse mal”, observó alguien más.

Hay que destacar también que en medio de la poca certeza que se vive en el mercado cambiario en las últimas horas, hubo comercios que decidieron suspender sus actividades por la explosión monetaria y la reacción negativa a causa de las preocupaciones que genera la definición del rumbo económico y político del país. “Todo bien con los memes del dólar, pero realmente a mí ya no me da risa, me preocupa mucho”, manifestó un usuario de Twitter.

Los memes de la gente en las redes sociales Twitter

Así también, hubo algunos que recordaron las cargadas y memes que se popularizaron hace cuatro años, cuando la moneda extranjera cotizaba en $50. “Lo único bueno que tuvimos hoy, fueron los memes del dólar a 290″, indicó otra usuaria para aclarar que el humor está por sobre todas las cosas.

Los memes de a raíz de los bloqueos que hubo en el home banking Twitter