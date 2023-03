Los mejores memes por la ola de calor que no se va

escuchar

Marzo comenzó con inesperadas temperaturas altas en todo el país. Las mínimas superan, en promedio, los 25°, inusual para la época del año donde las primeras corrientes de aire del otoño comienzan a notarse (o eso debería pasar). Y eso no es todo: el pronóstico para los próximos días confirma que el calor seguirá. Con esto como escenario, los memes no se hicieron esperar.

La transpiración, los ventiladores al máximo y los aires acondicionados fueron los protagonistas de la última semana en la Argentina, donde las altas temperaturas se hicieron presentes en el final del verano. Esto es para los más afortunados, mientras que otra gran parte de la población de Buenos Aires se enfrenta con los constantes cortes de luz, que hacen que el sufrimiento vaya en aumento.

Pero las noticias no parecían ser todas malas, ya que el pronóstico meteorológico indicaba que el calvario terminaría pronto con el descenso de temperaturas, pero conforme el paso de los días la información dio un giro y el calor continúa. ¿Cuánto tiempo? Al menos una semana más.

La ola de calor se hizo meme en redes sociales (Captura Twitter)

Los usuarios de Twitter no perdieron la oportunidad para mostrar sus sentimientos al conocer que habrá máximas que superen los 35° en algunos puntos del país. Con el humor característico de los memes, se puso en evidencia cómo se siente vivir este calor.

“Tiré las cosas que tenía en la mano y me puse a llorar en el medio de la calle porque no soporto más el calor”, expresó una usuaria que se dio por vencida al caminar bajo el sol. Por supuesto, no fue la única persona que presentó su queja en forma de meme. “No puedo creer que todos los días está haciendo el mismo calor sin parar y encima faltan varios días igualas”, escribió otro usuario que acompañó sus palabras con una imagen de Yanina Latorre llorando.

Yanina Latorre fue convertida en meme (Captura Twiter)

Las imágenes que representan llanto y desesperación fueron diversas. Una que se utilizó mucho en este caso es la secuencia de Monster Inc. en la que Bu tiene un ataque de llanto, que claro fue perfecto para ejemplificar el sentimiento respecto al alza de temperaturas.

Los memes sobre el calor fueron diversos (Captura Twitter)

Lizy Tagliani fue otra figura que apareció en las redes para hablar de la temperatura. “Este calor de m... no termina más”, escribieron junto a la imagen de la humorista mientras grita con todas sus fuerzas.

Lizy Tagliani fue meme por el calor (Captura Twitter)

“Ayudame loco”, fue otro de los pedidos frecuentes respecto al calor y el personaje de Pepe Argento de la ficción Casados con Hijos al momento de sufrir un accidente y presentar diversas lesiones fue el elegido para ejemplificar como se sentía por las altas temperaturas.

Los memes le pusieron humor a la hora de calor (Captura Twitter)

El llanto de Daniela Celis en Gran Hermano (Telefe) fue una de las características de la participante del reality que el público no olvida, y algunas de estas secuencias se convirtieron en meme. En esta ocasión, las lágrimas en el desayuno fueron ideales para mostrar la sensación en la mañana a la hora de saber que habrá calor.

Daniela fue uno de los memes sobre el calor (Captura Twitter)

También otro usuario fue contundente al ejemplificar lo que sucede por estos días al buscar aire fresco. “Abriré la ventana para que entre un airecito”, escribió y mostró que al abrir una ventana se siente una ráfaga de fuego.

El calor sacó la imaginación en los memes (Captura Twiter)

