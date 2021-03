MacKenzie Scott. La ex Jeff Bezos se casó con el profesor de química de su hijo

La noticia de su boda con el profesor Dan Jewett trascendió al público desde el sitio de The Giving Pledge, la sociedad filantrópica que reúne a los más importantes millonarios de Estados Unidos.

Como todos sus integrantes, encabezados por Bill Gates y Warren Buffet, MacKenzie y Dan escribieron cada uno una carta de presentación en la que afirman su compromiso solidario. El profesor de ciencias no quiso ocultar su asombro por integrar un club que poco tiempo atrás le parecía tan lejano: “Es extraño estar escribiendo una carta indicando que planeo regalar la mayor parte de mi riqueza durante mi vida, ya que nunca he buscado reunir el tipo de riqueza necesaria para sentir que decir algo así tendría un significado particular (…). Y ahora, en un golpe de feliz coincidencia, estoy casado con una de las personas más generosas y amables que conozco”.

Su mujer, MacKenzie Scott, tiene una fortuna personal de 36 mil millones de dólares, que la ubica en la cuarta posición entre las mujeres más ricas del planeta, según Forbes. Además, se destaca por su filantropía, con más de seis mil millones donados. “Y voy a continuar hasta que la caja fuerte quede vacía”, asegura en su carta.

MacKenzie y Dan se conocieron en Lakeside School, la escuela privada a la que asisten los hijos de ella, donde él es profesor de Química. Celosos de su vida privada, ninguno hizo declaraciones a la prensa.

MacKenzie estuvo casada con Jeff Bezos durante veinticinco años. Juntos fundaron Amazon.

