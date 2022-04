Manejo de la ira: cuatro razones por las que no podemos administrarla correctamente y consejos para lograrlo

Te invito a reflexionar sobre el manejo adecuado de la ira. Muchas personas se quejan de tener problemas con el enojo, es decir, de no ser capaces de administrar, manejar o regular la ira que sienten.

¬ŅPor qu√© ocurre esto? Entre los muchos motivos que existen, podemos mencionar los siguientes:

1. No conocer los propios disparadores

Hay gente que no tiene idea de cu√°les son sus disparadores. Hay ciertas personas o situaciones que nos generan a todos sin excepci√≥n, un aumento de la ira. Es decir, que nos hacen enojar con mayor facilidad. Es fundamental saber con claridad cu√°les son dichos disparadores con el fin de evitarlos, delegarlos o simplemente prepararnos. Cuando uno conoce esos ‚Äúbotones‚ÄĚ que le despiertan la ira, puede anticiparse a ella.

Muchos suelen acumular microfrustraciones, cuando esto sucede muchos terminan explotando o implotando Shutterstock - LA NACION

2. Creer en el mito del ‚Äúencendido y apagado‚ÄĚ

Algunas personas tienen la creencia de que √ļnicamente ‚Äúse enojan‚ÄĚ, o ‚Äúno se enojan‚ÄĚ, lo cual equivale a ‚Äútodo o nada‚ÄĚ, ‚Äúblanco o negro‚ÄĚ. No hay un punto medio. Por lo general, se trata de gente muy tranquila que cree que, cuando se enoja, tiene que explotar s√≠ o s√≠, porque no puede encontrar un balance. Para evitar manejar la ira en los extremos, tenemos que hallar el punto medio. ¬ŅC√≥mo? Reconociendo el enojo y expres√°ndolo, habl√°ndolo o gast√°ndolo en el cuerpo.

3. Actuar el enojo

Hoy en d√≠a, es moneda corriente que alguien que siente un gran enojo, lo suba a las redes sociales, lo comparta y se descargue de esa manera. Esto es as√≠ porque a la persona le cuesta ponerse l√≠mites a s√≠ misma y no ha desarrollado la capacidad de esperar y reflexionar, o meditar sobre lo sucedido. Entonces, casi de manera infantil, descarga su ira con otros y expresa: ‚ÄúYo soy frontal y digo todo lo que siento y lo que pienso‚ÄĚ. La capacidad de espera y la tolerancia a la frustraci√≥n son se√Īales de madurez emocional.

4. No enojarse nunca

Muchos suelen acumular microfrustraciones. ¬ŅQu√© significa esto? Que les molesta algo, pero, en lugar de decirlo, lo reprimen. Cuanto esto ocurre muy a menudo, la persona, tarde o temprano, terminar√° explotando o implotando. En este caso, no es que no se enoja nunca, sino que se enoja demasiado, pero no es consciente de ello. Esta actitud es peligrosa, pues puede llegar a afectar la salud f√≠sica y/o mental.

¬ŅC√≥mo administramos correctamente nuestra ira?

Fundamentalmente, reconociendo que nos enojamos. No est√° mal sentir ira, como algunos creen; muy por el contrario, conectar con esta emoci√≥n nos permite tomarnos tiempo para pensar lo que nos conviene hacer y lo que no. Lo ideal, cuando uno est√° muy enojado, es esperar a que la emoci√≥n disminuya para lograr tener una ‚Äúvisi√≥n amplificada‚ÄĚ de la situaci√≥n y tomar mejores decisiones. Aprender a regular nuestras emociones es un signo de salud y de inteligencia emocional.