María Vázquez. Su vida en Palm Beach: estudia coaching nutricional

Es probable que, quienes la conocen bien, no se hayan sorprendido con su “vuelta a clases”. María Vázquez (46) es curiosa por naturaleza y ya desde chica era una alumna aplicada, de las que no hace las cosas a medias. Desde hace un tiempo a esta parte, sumó a sus redes sociales buenos contenidos sobre alimentación, ejercicio físico y respiración consciente que hacen al bienestar en general y que ella aplica en su vida diaria. Por lo general, lo hace de la mano de profesionales con los que trabaja, pero ahora dio un paso más. “Estoy estudiando coaching nutricional”, revela desde Palm Beach, donde ya está instalada con toda su familia, porque su marido, Adolfo Cambiaso (45), arrancó la temporada de polo en esas latitudes y porque ella misma tiene un nuevo desafío vinculado con la moda del que también hablará.

–¿Por qué te decidiste a volver a estudiar?

–Porque es algo que siempre me gustó. El foco está puesto en la salud en general, no solamente en la nutrición, que obviamente es algo que me interesa y trato de que sea sana y variada, pero aclaro que no soy ni vegetariana ni vegana, aunque sí consumo más frutas y verduras que carne. Por recomendación de unas amigas, me anoté en una academia de Nueva York y tomo las clases por Zoom, todas las semanas. Es un curso de un año, una introducción para ver si me meto de lleno a otras cuestiones más específicas o quizás estudie la carrera de nutrición.

–¿Pensás ejercer en algún momento?

–Por ahora sigo aprendiendo y buscando salud desde la nutrición y desde otras áreas. En ese camino entran en juego por un lado The Pur, el emprendimiento de unas amigas, Amparo y Felicitas Ruiz, con quienes hicimos una primera edición de recetas saludables, basadas en vegetales, para nuestras redes y, como la gente se copó, acabamos de sacar un e-book; y, por el otro, está Faye Hall, que es una nutricionista funcional y holística con quien trabajo desde hace muchos años y de quien aprendo muchas cosas que comparto. Ella es quien me da los suplementos y me hace un check up todos los años a ver si hay algo que ajustar, y con quien estoy tomando un curso de cocina saludable. También la conecté con Adolfito y nos da una mano cada vez que necesitamos fortalecer alguna cuestión de los músculos si tenemos alguna lesión, o nos suplementa para estar bien con las defensas, que es algo de lo que nos ocupamos en casa desde siempre, porque viajamos todo el año y no somos inmunes a todos los lugares adonde vamos.

De la mano de Faye Halle, su nutricionista desde hace años, María está haciendo un curso de cocina saludable y sorprende con nuevos platos a su marido, el polista Adolfo Cambiaso, y a sus tres hijos, Mia, Poroto y Myla. Sol Levinas

La portada del e-book que lanzó con sus amigas Amparo y Felicitas Ruiz (instructora de yoga y coach de nutrición, respectivamente) que se puede conseguir en www.the-pur.com.

–¿Qué buenos hábitos incorporaste?

–Estoy enfocada en la importancia de la comida off the plate, que es todo lo que nos nutre más allá de la comida en el plato, como, por ejemplo, la familia, las amistades o el trabajo. Siempre se hace foco en dietas para una u otra cosa, y hay un millón de propuestas, pero creo que para estar saludable hay que mirar más allá de la comida, porque hay muchas enfermedades que son emocionales y, claramente, todo esto que te nombré es importante tenerlo en cuenta.

–¿Cómo es tu rutina de entrenamiento?

–Entreno de lunes a viernes con Paido, que es el entrenador de mi marido, y con Maxi, que es un entrenador de Cañuelas. Con ellos alterno según las temporadas y la disponibilidad. Encaro distintas actividades como boxeo, tela, entrenamiento funcional, generalmente todo lo que hago es más aeróbico o anaeróbico. Y baile, que es la base de todo lo que hago, porque es lo que me gusta, es lo que me conecta, así que tomo clases tres veces por semana de hip hop y fusión con José Telesco, pero en otras épocas estudié de a ratos ballet, jazz, o solamente técnica, con Marcos Gorosito, que es amigo y fue mi partenaire en el Bailando.

Además de los cursos, María cumple rigurosamente con un entrenamiento físico cinco veces a la semana. Sol Levinas

–En Palm Beach, ¿qué hacés?

–Me asocié a Lanhtropy (una marca de ropa de lino con base en Key Biscayne) con la que estoy vinculada hace tiempo, porque primero fui su embajadora y, después, hice varias cápsulas. Vamos a hacer una presentación oficial en la web y con mi socia, Any Ponce de León, queremos desembarcar en otros lugares, como Uruguay y la Argentina. Estamos esperando que pase un poco toda esta situación que atraviesa el mundo, pero mientras tanto, es un lindo proyecto que tengo durante mi estadía en los Estados Unidos. Y también sigo con Rokkus, una marca de accesorios en oro y plata con una impronta bien particular en la que trabajo junto a Mariana Rocco hace un año. Estoy tomando clases de joyería con ella, que es quien las hace y es la artista, porque me parece fundamental saber qué es lo que estamos vendiendo, formar parte del proceso. Son piezas únicas, hechas a mano, con materiales nobles. Es un proyecto divino que me permite ponerme muy creativa. Me gusta aprender y hacer alianzas de trabajo con nuevos socios. Aprovecho los viajes para darles valor agregado a mis proyectos.

La tapa de esta semana de revista ¡Hola! Argentina Getty Images