La frase atribuida a Marie Curie, “La mejor vida no es la más duradera, sino más bien aquella que está repleta de buenas acciones”, funciona hoy como una declaración de principios sobre el sentido de la existencia. Esta reflexión no nació de un ensayo académico, sino de la intimidad de una carta enviada a su sobrina, en una etapa de su vida marcada por el dolor y el desgaste físico.

Para la científica, la vida no era un activo que debiera conservarse mediante la cautela o la búsqueda de bienestar personal, sino un recurso que debía invertirse con propósito. Su postura se aleja del hedonismo para acercarse a una ética del desinterés: Curie no solo trabajó intensamente a pesar de los riesgos de la radiación, sino que decidió no patentar el radio para garantizar que sus aplicaciones médicas fueran accesibles para toda la humanidad.

Las palabras de Marie Curie aún resuenan en pleno 2026 X (@CONCANACO)

Nacida en Varsovia en 1867 como Maria Skłodowska, la mujer que se convertiría en pionera de la física moderna creció bajo la ocupación rusa, donde el acceso a la educación superior para mujeres estaba prohibido. Tal como destaca National Geographic, su resiliencia se forjó en la llamada Universidad Volante, una institución clandestina que desafiaba las restricciones imperantes. Posteriormente, el pacto con su hermana Bronya le permitió emigrar a París, donde se inscribió en la Sorbona. Allí, su vida cambió al conocer a Pierre Curie, con quien formaría un equipo científico inigualable. Juntos, en condiciones precarias dentro de un galpón mal ventilado, aislaron elementos como el polonio y el radio, momento en el que acuñaron el término radiactividad.

La trayectoria de Curie estuvo marcada por una serie de hitos históricos: fue la primera mujer en obtener el Premio Nobel, galardón que recibió en Física en 1903, y la primera persona en lograrlo en dos disciplinas distintas, ya que sumó el de Química en 1911. Tras la trágica muerte de Pierre en 1906, atropellado por un carruaje en París, Marie asumió su cátedra en la Sorbona, por lo que rompió nuevamente los techos de cristal de la época.

A pesar de la profunda depresión que la aquejó, continuó su labor, ya que entendió que la trascendencia no reside en la longevidad, sino en la huella que se deja. Durante la Primera Guerra Mundial, demostró este compromiso al desarrollar unidades móviles de radiografía, conocidas como petites Curies, para asistir a los heridos en el frente de batalla.

Marie junto a Pierre Curie, con quien formó una dupla científica inigualable AP

Su salud, sin embargo, fue el precio que pagó por su incansable curiosidad, ya que tal como señala la biografía oficial de The Nobel Prize, Curie trabajó sin ser plenamente consciente de los efectos nocivos de la radiación a la que se exponía diariamente. La anemia aplásica que le causó la muerte en 1934 fue consecuencia directa de años de investigación. Aún hoy, sus cuadernos originales se consideran tan peligrosos debido a su radiactividad que deben almacenarse en cajas forradas de plomo.

Más allá de sus dos medallas Nobel, su legado perdura como un símbolo de integridad, ya que su negativa a lucrar con sus descubrimientos es el reflejo final de una mujer que vio en la ciencia una herramienta de servicio. Como ella misma solía afirmar, “nada en este mundo debe ser temido, sólo comprendido”. Así, su paso por la Tierra se consolidó como una vida plena de acciones destinadas a aliviar el sufrimiento ajeno y expandir las fronteras del saber colectivo.