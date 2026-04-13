Daniel López Rosetti y un aspecto fundamental para beneficiar al corazón: “Es clave”

Daniel López Rosetti destacó recientemente la importancia vital que tiene el descanso para el funcionamiento del organismo, calificándolo como un factor “clave” para la salud del corazón. Según el especialista, el sueño no es un lujo, sino una necesidad biológica con efectos directos en el sistema cardiovascular y hormonal.

López Rosetti afirmó que dormir bien contribuye a tener un sistema cardiovascular sin sobresaltos (Fuente: Instagram/@dr.daniellopezrosetti)

Los beneficios de un buen descanso

El doctor López Rosetti explicó que, cuando una persona logra dormir bien, ocurren procesos de recuperación fundamentales en el cuerpo:

Salud cardiovascular: durante la noche, la presión arterial baja y el corazón descansa.

durante la noche, la presión arterial baja y el corazón descansa. Regulación hormonal: todos los sistemas hormonales se regulan durante el sueño.

todos los sistemas hormonales se regulan durante el sueño. Reparación de tejidos: mientras dormimos, los tejidos del cuerpo se reconstituyen y se reparan.

El doctor explicó que es necesario dormir de 7 a 8 horas diarias para la salud hormonal, cardiovascular y la reconstrucción de tejidos (Foto: Freepik)

El impacto de no dormir

En contraparte, el médico advirtió sobre las consecuencias negativas de la privación del sueño. Cuando no se descansa de manera adecuada, se eleva el cortisol, conocido como la hormona del estrés. Este incremento provoca, a su vez, una elevación de la presión arterial, manteniendo la mente y el cuerpo en un estado de tensión incluso durante el tiempo de reposo.

Recomendaciones del especialista

Para mantener un estado de salud óptimo, sugirió:

Cantidad de horas: Se debe dormir entre 7 y 8 horas por noche .

Se debe dormir entre . Higiene del sueño: Si existen dificultades para conciliar el sueño, el médico recomienda buscar alternativas como la “higiene del sueño”.

Si existen dificultades para conciliar el sueño, el médico recomienda buscar alternativas como la “higiene del sueño”. Consulta profesional: En caso de que los problemas para dormir persistan, la indicación es clara: “Consulte al médico”.

El mensaje central del especialista enfatiza que el descanso es un pilar fundamental de la salud, instando a las personas a darle la vuelta a sus hábitos para asegurar un sueño reparador.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.