Gabriel Rolón: “Hay que resistir la tentación de mirar de más el Instagram de tu ex”

Cuando sucede una ruptura de pareja, uno de los individuos puede tender a permanecer pendiente de lo que hace su ex, en especial en las redes sociales de hoy en día. Esto provoca diferentes sensaciones que a largo plazo causan angustia y malestar crónico. Gabriel Rolón analizó este comportamiento y advirtió a aquellos que lo hacen sin comprender las consecuencias.

Durante su columna en Perros de la Calle (Urbana Play), el psicólogo y escritor reparó en uno de los hábitos más comunes de esta época contemporánea, donde las redes sociales son una pantalla en la que se decide manifestar la vida íntima. Esto se transforma en algo perjudicial cuando sucede una separación, según explayó el profesional.

Gabriel Rolón: "Hay que resistir la tentación de mirar de más" (Fuente: Instagram/@urbanaplayfm)

“Hay que resistir la tentación de mirar de más. Hay algunos que se meten en el Instagram del ex ¿Para qué? Para sufrir. Mirar si está lindo, viejo, bárbaro, si adelgazó, engordó o si está con alguien", reflexionó Rolón.

“Es muy difícil que alguien renuncie a su goce, entendiendo por ‘goce’ al placer que genera el dolor. A diferencia del placer convencional, este goce es la satisfacción de esa pulsión de muerte destructiva, de flagelarte o ser masoquista. Cuando sufrís, hay un costado destructivo en vos que siente muchísimo placer”, explicó Rolón.

Gabriel Rolón: "Al Instagram para ver qué subió; se empiezan a interpretar los mensajes con un delirio de interpretación" (Fuente: Instagram/@urbanaplayfm)

Además, ejemplificó cuando aquella persona ingresa a Instagram para “ver qué subió”. “Se empieza a interpretar los mensajes con un delirio de interpretación donde todo tiene que ver con uno mismo. Por ejemplo, si el ex pone ‘Qué lindo día’, la persona piensa: ‘¿Cómo sabe que dentro de dos meses y tres días cumplo años?’“.

Una manera de solucionarlo y cortar con eso, según Rolón, es “superar y duelar el vínculo como corresponde”. Así, el psicólogo invita a priorizar la sanación mental sobre la curiosidad destructiva que impide superar un vínculo pasado.