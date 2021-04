Markito Navaja: tiene 21 años, la rompe en Twitch y trabaja con el Kun Agüero

La pandemia del coronavirus trajo nuevas tendencias y cambios en el mundo de las comunicaciones. Los trabajos se volvieron remotos, los artistas debieron realizar conciertos por streaming y los espectáculos deportivos se vieron obligados a ser observados desde casa. Entre estos cambios, un movimiento que comenzaba a ganar terreno en los tiempos previos al confinamiento, tuvo una gran explosión en medio del aislamiento: el stream que, apoyado por la aplicación Twitch, dio un impresionante salto de usuarios y actividad.

Personajes famosos y deportistas de élite fueron parte de este fenómeno. La Argentina no estuvo exenta a este movimiento global e, impulsado por varios referentes, marcó una expansión imponente durante 2020. Con apenas 21 años, Markito Navaja supo aprovechar los tiempos de aislamiento para llegar masivamente a una nueva audiencia. El joven forma parte del club Krü Sports que, comandado por Sergio “El Kun” Agüero, está haciendo historia en el rubro.

Su llegada a Krü Sports significó un gran paso en su carrera como streamer Krü Sports

Marcos Prez nació en Tigre donde vivió los primeros años de su vida pero debió mudarse al sur, al pueblo Comandante Piedra Buena, por problemas financieros en su familia: “Yo tenía cerca de 11 años cuando echaron a mi mamá de su trabajo y mi viejo que tenía dos empleos, perdió uno y nos mudamos buscando nuevos horizontes y proyectos”, narró Markito. Sin embargo, esta etapa duró poco: “Fue cosa de un año, no tuvimos suerte allá y volvimos. Nos costó mucho, somos muy familieros y esa fue una de las cosas que perdimos. Me crié con mis abuelos y muchos tíos, entonces se hizo muy difícil, pero fue un aprendizaje que nos sirvió”.

Al llegar nuevamente al centro del país, el padre de Marcos emprendió un nuevo negocio. Abrió una peluquería llamada Navajas Barber Shop, que cambiaría para siempre la vida de la familia: “Teníamos un amigo que traía artistas de reguetón de Puerto Rico. Un día me dijeron ‘tenemos un artista acá, ¿quieren venir a cortarle?’. Era Kendo Caponi, fue el primero”, relató. A partir de ahí y a través de la difusión en Facebook y en redes sociales, empezaron a llegar nuevas estrellas.

Arcángel, DJ Tao e incluso el exfutbolista y vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, pasaron por la barbería. “Mi viejo le cortaba el pelo a Román, y pudimos meternos en Boca. Le cortamos el pelo a todo el plantel, después hicimos lo mismo con Independiente y con varios clubes del interior, fue impresionante”, detalló Navaja.

En solo tres meses llegó a miles de viewers y superó el millón de suscriptores en YouTube Twitter: MarkitoNavajas

Hace poco más de dos años, Martín Peréz Disalvo, más conocido en el mundo del stream como Coscu, llegó como nuevo cliente. “Fue mi viejo a la casa con algunos de los chicos, le hicieron un corte, algo polémico, unas trenzas con un animal print, Coscu se hace esas cosas. La segunda vez tampoco pude ir. Al final inventamos una excusa mala y fui a la casa, yo quería conocerlo, estaba desesperado”, reconoció.

Así comenzó una relación que le ayudaría a insertarse en el mundo del stream. “Me recibieron como si nada, re buena onda, los streamers somos muy abiertos en ese sentido”, reconoció. Al principio con transmisiones en vivo de los cortes de pelo a Coscu, luego algunas charlas, y poco a poco fue ganando confianza aunque todavía sin animarse a lanzarse en solitario: “Después de tanto estar en stream con él, él me dijo, ‘te veo como streamer’. La pandemia me dio el último empujoncito y fuimos para adelante. Me regalaron periféricos, auriculares, un teclado, un mouse, casi el equipo completo para arrancar. Me bancaron mucho. Salís confiado, a full”.

Meses antes de su comienzo como streamer, Markito sufrió un duro golpe en su vida personal. “Tuve que afrontar algo dificilísimo que fue perder a mi novia de ese momento que falleció. Vivir con eso me costó muchísimo. La familia y mis amigos estuvieron muy presentes. Fueron muchos meses en los que estuve en la cama tirado hasta que un día dije: ‘basta que están todos detrás tuyo, hacen miles de cosas para verte bien y yo no hago nada’. Tenía que levantarme”, le contó a LA NACION.

Entre abril y mayo del 2020 se animó a los primeros streams. En tan solo tres meses, rompió muchos números y llegó a promedios de más de 200.000 vistas en cada video, una cifra que no detuvo nunca su crecimiento hasta la actualidad. Hoy cuenta con más de 1,4 millones de seguidores en Instagram; 1,6 millones de suscriptores en YouTube y una cantidad similar en Twitch. “Fue muy lindo ese primer estallido. Fue algo nuevo que en esos tres meses no podía describirlo. Yo no hacía reír a nadie, era reírnos juntos con los viewers que estaban del otro lado. Los primeros streams fueron como un mimo para todos, la pasábamos muy bien, ellos conmigo y yo con ellos”, relató.

Con la llegada de la pandemia, Markito Navaja se convirtió en uno de los streamers más vistos del país Krü Sports

Pero este crecimiento tendría un paso aún más grande. Previamente se mencionó el equipo Krü Sports, dirigido por el Kun Agüero. El mismo futbolista se refirió a este club hace unos meses: “Tenemos en claro el objetivo, queríamos arrancar con FIFA y crecer con muchos contenidos. Lo importante es que la gente y el público forme parte de esto, que disfrute de lo que hacemos y que nos acompañe. Estamos pensando en muchas cosas a futuro, pero es un proceso nuevo que va a dar sus frutos”.

Marcos mismo contó cómo fue su llegada a Krü: “Me desperté un día, miré el celular y tenía un audio. Yo no le di bola porque no conocía el número. Al rato lo escuché y era una voz que conocía. Me quedé escuchando y decía: ‘Soy el Kun Agüero, estoy haciendo un equipo de eSport y queríamos sumarte COMO creador de contenidos’, eran dos minutos de audio y yo ya lloraba a los segundo. Fue una locura”. En esta nueva etapa siguió realizando sus contenidos pero con el apoyo de una organización prestigiosa, lo que le permitió impulsar aún más su stream y, además, generó un vínculo muy estrecho con Agüero.

“La relación con el Kun es impresionante. Tuvimos de todo, llamadas, mensajes, jodas por Instagram, stream juntos, de todo. Hay más confianza ahora pero falta un asado y el corte de pelo en vivo”, relató. El episodio del primer contacto entre los dos, fue registrado más tarde en un video de Instagram.

Como sucede en todas las profesiones y ámbitos, el stream varía y se adapta a los cambios y más aún con la pandemia. A corto plazo, Markito anunció: “Estamos a full con los eventos en vivo tipo cena show con muchos artistas, estrenamos una nueva sección ‘Markito al horno’ que es cocinarle a algún streamer o famoso, mientras hablamos y contamos cosas. Ahora nos vamos con la gente de Quinta a Fondo a grabar. Es contenido para que la gente se ría y la pase bien. También sacamos una canción que canto yo y el tema está compuesto por el Reja y Joaco López. Salió para el primero de marzo, que es mi cumple”.

Parte del éxito del stream para Markito Navaja se debe a la relación que se genera entre el creador del contenido y el público del otro lado: “Te encariñás con el streamer y con los viewers. Te saca sonrisas a través de una cámara, te sentís identificado con las historias de los otros, con sus sentimientos. Es hermoso”.

En esta nueva etapa, Markito junto a Krü Sports están apuntando a eventos como "Markito al horno" Twitter: MarkitoNavajas

A un año de su debut, logró generar un evento que hasta el momento nadie había hecho. En un Parque de la Costa, transmitió el 31 de marzo actividades compartidas con personalidades destacadas de distintos ámbitos del país. Sorteos, juegos, música y otras acciones, dejaron una producción impresionante que ya se puede ver en su canal de YouTube o Twitch.

El estallido de Markito Navaja y del stream, como él mismo sostuvo, fue impulsado en gran medida por la pandemia, sin embargo, aseguró que esto recién empieza: “Esto creció mucho, pero para mi está muy lejos del 100%, a Twitch le queda un mucho por crecer. Ya es muy conocido pero todavía le falta, esto se viene muy grande”.

Simón de Aduriz