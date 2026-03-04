A los 38 años, murió Einstein, el loro gris que podía decir más de 200 palabras

El mundo científico atraviesa un momento de tristeza tras la muerte, a los 38 años, de Einstein, el emblemático loro gris africano que pasó más de tres décadas viviendo en el Zoo Knoxville. Su historia trascendió cuando alcanzó notoriedad en el programa Pet Star, donde sorprendió por su asombrosa habilidad para imitar más de 200 palabras y sonidos distintos, y por poder utilizar cerca de 80 de ellos de manera espontánea, demostrando una capacidad cognitiva que lo convirtió en un verdadero fenómeno.

Incluso participó en un evento TED en 2006 y llegó a cantar frente al exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, consolidando su perfil como un animal extraordinario capaz de sorprender a públicos de todo tipo.

Cabe destacar que Einstein pertenecía a una de las especies de aves más inteligentes del mundo, el loro gris africano, reconocida por su notable capacidad de aprendizaje, memoria y comprensión, cualidades que en su caso quedaron expuestas a lo largo de toda su vida.

Einstein alcanzó fama internacional tras su paso por el programa Pet Star (Foto: Zoo Knoxville)

Tal y como dio a conocer Constanza V. Paura, periodista de National Geographic, el loro gris africano es considerado “el mayor imitador de habla humana entre las, aproximadamente, 350 especies de loros conocidas”, una característica que lo convirtió en objeto de numerosos estudios y en protagonista de múltiples demostraciones públicas de inteligencia. Además, se estima que esta especie posee capacidades cognitivas comparables a las de un niño de cinco años.

¿Los loros hablan de verdad? Esto dicen los expertos

Murió Einstein, el loro que utilizaba hasta 80 palabras de forma espontánea (Video: National Geographic)

Sobre si realmente “hablan”, la experta explicó que, en términos técnicos, no lo hacen, ya que no poseen cuerdas vocales como los humanos. Lo que ocurre es que imitan sonidos a través de un órgano llamado siringe, ubicado en la tráquea. Este órgano, formado por membranas y anillos por los que vibra el aire, les permite generar una enorme variedad de sonidos y ritmos con una precisión sorprendente.

En el caso de los loros, además, existe un diferencial biológico. Un estudio demostró que su cerebro cuenta con una región “duplicada” asociada al aprendizaje vocal. Todos los animales capaces de imitar sonidos tienen núcleos cerebrales dedicados a esa función, pero los loros poseen también estructuras externas llamadas conchas, que les permiten reproducir sonidos con mayor fidelidad.

Podía reproducir más de 200 palabras y sonidos distintos (Foto: Zoo Knoxville)

Las investigaciones apuntan a que los loros no son plenamente conscientes de que están pronunciando palabras, sino que aprenden a emitir sonidos mediante estímulo y recompensa. Sin embargo, algunos casos sugieren que pueden llegar a asociar determinados sonidos con emociones, objetos o situaciones específicas, lo que abre interrogantes sobre el alcance real de su comprensión.

Paradójicamente, esa misma inteligencia y extraordinaria capacidad de imitación que los hizo famosos también contribuyó a su declive. “El loro gris africano está catalogado actualmente como especie en peligro de extinción”, aseguró la experta.