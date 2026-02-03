Todos hablan de eso: de qué especie es el animal bebé de enormes ojos y orejas que adoptó el Zoo del Bronx en enero

Uno de los animales más raros del mundo causa sensación en el Zoológico del Bronx de Nueva York. Con ojos tan grandes como sus orejas, es una de las especies en peligro de extinción, pero que logró nacer en cautiverio en diciembre de 2025 como parte del programa del Plan de Supervivencia de Especies.

La nueva especie del Zoo del Bronx de la que todos hablan

El Zoológico del Bronx sorprendió a sus visitantes al a nunciar el nacimiento de un loris lento pigmeo, una de las especies más raras del mundo.

una de las especies más raras del mundo. El nuevo habitante nació el pasado 13 de diciembre en la recién reabierta exhibición de animales nocturnos “Mundo de tinieblas”, informaron en un comunicado.

El Zoológico del Bronx mostró a su nuevo habitante que ya causa sensación

La especie es originaria del sudeste asiático y se considera en peligro de extinción por la Lista Roja de Especies Amenazadas, debido a la pérdida de su hábitat y la caza furtiva para el comercio ilegal de mascotas.

El nuevo habitante del zoológico nació con buena salud y cuenta con todo su pelaje. La especie aún no tiene nombre, ya que los especialistas no han determinado si se trata de una hembra o macho, aunque tiene sus enormes ojos abiertos y logrará pesar cerca de 1.1 libras (500 gramos) cuando llegue a la edad adulta.

El loris lento pigmeo nació el pasado 13 de diciembre y cuenta con buena salud (Zoológico del Bronx)

El loris lento pigmeo se volverá más activo e independiente a medida que crezca, hasta quedar completamente destetado alrededor de los seis meses de edad. Aunque ya puede ser observado por los visitantes, el zoológico pide que no se le tomen fotos con flash, ya que es una especie muy sensible a la luz.

La exposición más oscura del zoológico de Nueva York

Recientemente, en julio del año pasado, el Zoológico del Bronx sorprendió al anunciar la reapertura de una de sus exposiciones más oscuras, “World of Darkness” (Mundo de tinieblas). Esta se mantuvo cerrada durante 16 años desde 2009, luego de que presentaran problemas financieros y las actividades tuvieran que ser suspendidas.

La exposición cerró en 2009 por problemas financieros, pero ahora regresa con una experiencia de luces renovada (Gato de arena / Zoológico del Bronx)

La primera vez que abrió al público fue en 1969, cuando se hizo la presentación de los animales que destacan por sobrevivir en los hábitats más oscuros del planeta. La intención era que los visitantes pudieran conocer más sobre estas especies y sumergirse en un mundo de “tinieblas”.

Desde el pasado 12 de julio de 2025, la exposición reabrió sus puertas con un diseño moderno, el cual muestra los hábitats de las especies con elementos interactivos. Aquí se puede observar cómo funciona el mundo de los animales nocturnos y cómo es que logran sobrevivir entre las sombras.

Entre los animales “de la noche” que se pueden observar, se encuentran:

Perezoso de dos dedos de Hoffmann

Rata gigante de las nubes del norte de Luzón

Loro pigmeo

Escorpión emperador

Lémur ratón gris

Pez cavernario ciego

Caimán de hocico ancho

Tarántula rosada sudamericana

Pitón de sangre

Salamandra ciega de Texas

Murciélago egipcio de la fruta

Aye-aye

Gato de arena

Armadillo de nueve bandas

Lagarto de cuentas guatemalteco

Cuánto cuesta visitar al loris pigmeo y los animales de la noche en el Bronx

Para conocer a la nueva especie del loris lento pigmeo, así como a todos los habitantes de la oscuridad, se pueden adquirir los boletos a través de la página oficial del Zoológico del Bronx.

Especies como el Aye-aye podrán ser visitadas en sus hábitats naturales que fueron recreados en el zoológico para mejorar la experiencia (Zoológico del Bronx) https://bronxzoo.com/

Los horarios de visita se mantendrán hasta el próximo 1.° de abril, con dos aperturas diarias a las 10.00 h y las 17.30 h. El costo de las entradas queda de la siguiente forma:

Adultos y niños mayores de 13 años: US$38,20.

Para menores de edad entre los 3 y los 12 años: US$28,20.

Los menores de dos años no pagan boleto de entrada.