Todos hablan de eso: de qué especie es el animal bebé de enormes ojos y orejas que adoptó el Zoo del Bronx en enero
El extraño animal está en peligro de extinción, pero nació saludable y con todo su pelaje
Uno de los animales más raros del mundo causa sensación en el Zoológico del Bronx de Nueva York. Con ojos tan grandes como sus orejas, es una de las especies en peligro de extinción, pero que logró nacer en cautiverio en diciembre de 2025 como parte del programa del Plan de Supervivencia de Especies.
La nueva especie del Zoo del Bronx de la que todos hablan
- El Zoológico del Bronx sorprendió a sus visitantes al anunciar el nacimiento de un loris lento pigmeo, una de las especies más raras del mundo.
- El nuevo habitante nació el pasado 13 de diciembre en la recién reabierta exhibición de animales nocturnos “Mundo de tinieblas”, informaron en un comunicado.
- La especie es originaria del sudeste asiático y se considera en peligro de extinción por la Lista Roja de Especies Amenazadas, debido a la pérdida de su hábitat y la caza furtiva para el comercio ilegal de mascotas.
El nuevo habitante del zoológico nació con buena salud y cuenta con todo su pelaje. La especie aún no tiene nombre, ya que los especialistas no han determinado si se trata de una hembra o macho, aunque tiene sus enormes ojos abiertos y logrará pesar cerca de 1.1 libras (500 gramos) cuando llegue a la edad adulta.
El loris lento pigmeo se volverá más activo e independiente a medida que crezca, hasta quedar completamente destetado alrededor de los seis meses de edad. Aunque ya puede ser observado por los visitantes, el zoológico pide que no se le tomen fotos con flash, ya que es una especie muy sensible a la luz.
La exposición más oscura del zoológico de Nueva York
Recientemente, en julio del año pasado, el Zoológico del Bronx sorprendió al anunciar la reapertura de una de sus exposiciones más oscuras, “World of Darkness” (Mundo de tinieblas). Esta se mantuvo cerrada durante 16 años desde 2009, luego de que presentaran problemas financieros y las actividades tuvieran que ser suspendidas.
La primera vez que abrió al público fue en 1969, cuando se hizo la presentación de los animales que destacan por sobrevivir en los hábitats más oscuros del planeta. La intención era que los visitantes pudieran conocer más sobre estas especies y sumergirse en un mundo de “tinieblas”.
Desde el pasado 12 de julio de 2025, la exposición reabrió sus puertas con un diseño moderno, el cual muestra los hábitats de las especies con elementos interactivos. Aquí se puede observar cómo funciona el mundo de los animales nocturnos y cómo es que logran sobrevivir entre las sombras.
Entre los animales “de la noche” que se pueden observar, se encuentran:
- Perezoso de dos dedos de Hoffmann
- Rata gigante de las nubes del norte de Luzón
- Loro pigmeo
- Escorpión emperador
- Lémur ratón gris
- Pez cavernario ciego
- Caimán de hocico ancho
- Tarántula rosada sudamericana
- Pitón de sangre
- Salamandra ciega de Texas
- Murciélago egipcio de la fruta
- Aye-aye
- Gato de arena
- Armadillo de nueve bandas
- Lagarto de cuentas guatemalteco
Cuánto cuesta visitar al loris pigmeo y los animales de la noche en el Bronx
Para conocer a la nueva especie del loris lento pigmeo, así como a todos los habitantes de la oscuridad, se pueden adquirir los boletos a través de la página oficial del Zoológico del Bronx.
Los horarios de visita se mantendrán hasta el próximo 1.° de abril, con dos aperturas diarias a las 10.00 h y las 17.30 h. El costo de las entradas queda de la siguiente forma:
- Adultos y niños mayores de 13 años: US$38,20.
- Para menores de edad entre los 3 y los 12 años: US$28,20.
- Los menores de dos años no pagan boleto de entrada.
