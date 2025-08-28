Ahorraron durante años para su boda, pero se gastaron todo para salvarle la vida a Elvis

Hay personas que dicen que darían todo por su perro y ellos lo hicieron realidad. Heather y Andrew, una pareja de Maine, Estados Unidos, decidieron posponer su casamiento y destinar los ahorros previstos para la celebración para pagar un tratamiento médico que le devolviera la salud a su perro Elvis, de 15 años. La historia se dio a conocer por medio de redes sociales y el video recibió el apoyo de sus seguidores, quienes respaldaron la decisión.

Para muchos, los animales no son simples compañeros, sino parte esencial de la familia. Heather Johnston y Andrew Boccuzzi lo demostraron al tomar una decisión drástica: invertir todos sus ahorros de boda en salvar la vida de Elvis, su inseparable perro. Según revelaron, no dudaron ni un segundo en tomar este difícil camino a pesar de las consecuencias lógicas que tenía hacer esa inversión.

La pareja muestra el día a día de Elvis en las redes sociales (Foto: @littlepawsbnb.maine)

El perrito comenzó a padecer desmayos y convulsiones sin causa aparente, lo que encendió todas las alarmas para sus dueños. Aunque habían guardado dinero durante años para su boda, tras visitar al veterinario, la pareja no dudó en redirigirlo al tratamiento médico. “Siempre digo que Elvis está primero. Vive mejor que yo porque le debo mi vida. Después del shock inicial por el costo, supe que no había otra opción. No exagero al afirmar que lo amo más que a nada en el mundo”, contó Heather en diálogo con la revista People.

A partir de la situación, la pareja decidió publicar un divertido video para mostrar toda la visita, donde se ve al perrito ir a la clínica veterinaria y luego viajar en el regazo de Heather en el auto. “Cuando te gastas todos los ahorros del casamiento para salvar a tu perro de 15 años”, decía el texto sobre el clip, que se viralizó rápidamente.

Elvis acompañó a su dueña en casi todas sus etapas de la vida (Foto: @littlepawsbnb.maine)

Heather adoptó a Elvis cuando estaba en secundaria y recuerda que fue “el primer perro que aceptó un abrazo suyo”. Desde entonces, estuvo a su lado en cada etapa: la pérdida de su hermana, la separación de sus padres, su paso por la universidad y los distintos empleos y relaciones. Incluso, se convirtió en la imagen de su guardería canina, Little Paws B&B Dog Daycare & Boarding.

Aunque el gasto fue considerable, la joven afirmó que no se arrepiente y que hasta habría recurrido a préstamos con tal de salvarlo. Ahora que Elvis se encuentra mejor, los novios retomaron la organización de su boda, esta vez con un formato más íntimo y sencillo para garantizar la presencia de su mascota en ese día especial. “Creo que lo ideal será algo pequeño con Elvis junto a nosotros, y más adelante planearemos una celebración grande”, aseguró.

A partir de la publicación del video que contó toda esta situación, Heather recibió todo el apoyo de sus seguidores, que le dijeron que tomó la decisión correcta. “¡Esto también significa que te estás casando con la persona adecuada!“, escribió una usuaria. ”Cuando a mi perro le diagnosticaron cáncer, yo estaba a punto de construir una casa nueva, me eché atrás y gasté los 88 mil dólares completos en él y no me arrepiento”, posteó otro y alguien le pidió: “¡Por favor, hagan un GoFundMe para esa boda! ¡Queremos ver al perrito allí!“.