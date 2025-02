Así le tenés que hablar a tu gato para que realmente te preste atención y haga caso

Cuando se piensa en el adiestramiento de una mascota, lo primero que viene a la mente son los perros. Su predisposición a seguir órdenes y su deseo de complacer a los humanos los hacen candidatos ideales para el entrenamiento. Sin embargo, los felinos no se quedan atrás. Aunque tienen fama de independientes y ariscos, la ciencia identificó un método infalible para lograr que presten atención y respondan a sus cuidadores.

Para entender cómo es la respuesta de los gatos a los comandos y en qué se diferencia de los perros, es clave analizar su naturaleza. A lo largo de su evolución, los felinos desarrollaron un comportamiento más solitario. A diferencia de los perros, que evolucionaron en grupos sociales bajo jerarquías bien definidas, los gatos no dependieron de otros para su supervivencia, según el medio especializado Cats. Esta autonomía los hizo menos propensos a seguir instrucciones, ya que no ven la necesidad de obedecer para obtener recompensas o reconocimiento.

Esta independencia llevó a la creencia de que los gatos son animales desinteresados en la interacción con los humanos. Muchas personas piensan que no obedecen porque simplemente no quieren hacerlo. No obstante, estudios recientes demuestran que los gatos sí pueden ser entrenados y que responden a ciertos estímulos específicos de sus cuidadores, lo que desafía esta idea tan extendida.

Estudios recientes demuestran que los gatos sí pueden ser entrenados FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Para comprobar cómo los gatos responden a la comunicación humana, un equipo de investigadores de la Universidad de París-Nanterre llevó a cabo un estudio publicado en la revista Animal Cognition. En esta investigación, los científicos diseñaron una serie de pruebas con felinos domésticos para determinar en qué circunstancias eran más propensos a prestar atención y reaccionar ante sus cuidadores.

Para llevar adelante el estudio, emplearon un paradigma de habituación-deshabituación, una técnica que permite evaluar las reacciones de los sujetos sin necesidad de entrenamiento previo. Se trabajó con 16 gatos domésticos, quienes fueron expuestos a grabaciones de diferentes tipos de voz con el objetivo de evaluar cómo respondían a cada una.

Los hallazgos fueron reveladores. Se descubrió que los gatos pueden diferenciar entre el habla dirigida específicamente a ellos (Cat-Directed Speech o CDS) y el habla utilizada para comunicarse con humanos adultos (Adult-Directed Speech o ADS). Cuando sus cuidadores empleaban CDS, los gatos mostraban mayor atención y eran más propensos a responder.

Los gatos y los humanos pueden formar lazos profundos FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

En contraste, si la misma comunicación provenía de un desconocido, los felinos no reaccionaban de la misma manera. Esto sugiere que la relación entre el gato y su cuidador desempeña un papel clave en la respuesta a los estímulos auditivos.

Los resultados refuerzan la idea de que los gatos y los humanos pueden formar lazos profundos y desarrollar una comunicación particular basada en la experiencia compartida. Además, subrayan la importancia de la interacción constante y personalizada en la relación con un gato.

Razas más propensas a responder a sus cuidadores

Si bien todos los gatos pueden desarrollar vínculos con sus cuidadores, algunas razas tienen una mayor predisposición a interactuar con los humanos y responder a sus órdenes. Entre ellas, según el medio especializado Catster, destacan el siamés, extremadamente vocal y receptivo a la comunicación humana; el maine coon, conocido por su inteligencia y sociabilidad; el ragdoll, caracterizado por su temperamento afectuoso y su facilidad para interactuar con humanos; y el bengalí, de alta energía y disfrute por los juegos de entrenamiento. Estas razas suelen ser más receptivas, lo que facilita la aplicación de técnicas de entrenamiento.

Algunas razas tienen una mayor predisposición a interactuar con los humanos FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Para maximizar la efectividad del entrenamiento, el momento ideal para comenzar es cuando el gato es cachorro, entre las 8 y 12 semanas de edad. En esta etapa, los felinos son más receptivos a nuevas experiencias y aprenden con mayor facilidad. No obstante, los gatos adultos también pueden ser entrenados con paciencia y refuerzo positivo.

Comandos que los gatos pueden aprender fácilmente

A pesar de que los gatos no obedecen como los perros, pueden aprender una serie de comandos si se utilizan métodos adecuados, de acuerdo con DailyPaws. Algunos de los más efectivos incluyen:

Venir cuando se les llama : utilizar su nombre en un tono de voz afectuoso y recompensar con un premio.

: utilizar su nombre en un tono de voz afectuoso y recompensar con un premio. Sentarse : emplear golosinas para asociar el comando con la acción.

: emplear golosinas para asociar el comando con la acción. Dar la pata : enseñado con refuerzos positivos y paciencia.

: enseñado con refuerzos positivos y paciencia. Saltar a una superficie específica : asociar una orden verbal con un gesto o señal visual.

: asociar una orden verbal con un gesto o señal visual. Usar la caja de arena correctamente : premiar cuando la usan de manera adecuada.

: premiar cuando la usan de manera adecuada. No arañar muebles: redirigir la conducta a un rascador y premiar el uso correcto.

LA NACION