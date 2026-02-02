Vivía bajo la casa y sorprendió a los rescatistas al pedir ayuda para su mamá: “Era tan dulce”

El mundo animal siempre trae sorpresas y, esta vez, en un inusual episodio, un cachorro demostró una valentía asombrosa al salir de su escondite debajo de una casa abandonada para buscar ayuda para él y su madre. Ante la aparición del pequeño, los rescatistas de la ciudad de Fresno, California, no pudieron evitar derretirse de ternura. “Me hizo mucha gracia porque normalmente son los cachorros los que se esconden”, aseguró Priscilla Wolcott, una de las agentes a cargo.

Wolcott había recibido una llamada donde los vecinos alertaron sobre cinco perros abandonados. Al llegar a la casa abandonada, la oficial rescató a los animales reportados. Sin embargo, justo cuando se preparaba para terminar su trabajo y retirarse, una vecina la detuvo. La mujer le informó a la agente de control animal que en realidad había una madre y un cachorro ocultos en la propiedad. La perra había estado resguardándose con su cría, alejada del resto de los animales, para proteger a su pequeño de apenas cinco semanas.

La madre se encontraba sola con su cría en la casa abandonada (Foto: The Dodo)

La vecina guió a Priscilla hacia la galería de la casa, donde la madre y su cría permanecían invisibles al principio. La oficial de control animal no lograba divisar a ninguno de los dos perros, lo que le indicó que estaban muy bien camuflados. Priscilla se aproximó al sitio con cautela, sin querer asustar a la madre. “Siempre es estresante porque las madres son muy protectoras”, le dijo a The Dodo, consciente de la delicadeza del momento.

Para asombro de Wolcott, el primer animal en salir de la improvisada cueva no fue la madre, sino el pequeño cachorro. “Justo cuando me incliné… el cachorro salió disparado, justo delante de mí”, relató la oficial. Su reacción inmediata fue de ternura y sorpresa, ya que no suele encontrarse con ejemplares tan valientes. La pequeña criatura parecía desafiar la norma: “Era como que salió a decirme ‘hola’”, describió Wolcott el inusual comportamiento.

Apenas unos segundos después de la aparición del cachorro, su madre también salió de su escondite. Wolcott contó que tanto la perra adulta, como su cría se mostraron amigables y confiados al instante. “Era tan dulce, una mamá tan dulce. Corrió directamente hacia mí como diciendo ‘por fin, alguien está aquí’”. Este gesto de la madre, sumado al de su cachorro, facilitó enormemente el rescate. Tras subirlos al auto, la oficial comprobó que la madre y el cachorro se encontraban en buen estado de salud.

La madre y su cachorro fueron a un hogar de tránsito hasta encontrar a sus dueños definitivos (Foto: The Dodo)

Tras ser rescatados, la madre y su cachorro pasaron varias semanas bajo el cuidado de una familia temporal que les consiguió la organizado la organización Fresno Furry Friends. Durante su estadía en esa residencia provisional, los dos perros disfrutaron de merecidos mimos y distintas atenciones por parte de sus cuidadores para recuperarse de la difícil experiencia vivida.

Actualmente, ambos perros fueron trasladados a Animal Angel Experience, un centro donde permanecerán hasta que encuentren un hogar definitivo. La esperanza es que no transcurra mucho tiempo antes de que esta valiente familia pueda ser adoptada por dueños amorosos que les brinden el cariño y la estabilidad que merecen después de su audaz pedido de auxilio.