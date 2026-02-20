Claves para elegir el alimento de tu gato

La dieta de un gato doméstico necesita una adaptación precisa a su momento vital. Los cachorros, adultos y seniors presentan demandas biológicas diferentes que los productos genéricos no cubren con eficacia. “Los gatos tienen requerimientos nutricionales muy específicos. No se trata solo de alimentarlos, sino de hacerlo correctamente en cada etapa de su vida”, explicó Maddie Maida Re, coordinadora de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA) . Una nutrición de calidad influye directamente en la salud general y el comportamiento del animal.

La elección de una dieta balanceada previene enfermedades y fortalece el sistema inmunológico de los felinos domésticos

El metabolismo particular de estos felinos requiere un equilibrio que fortalezca el sistema inmunológico. Una elección correcta de los componentes diarios previene enfermedades crónicas y favorece una convivencia armónica en el hogar. La conciencia de los tutores sobre estas necesidades particulares impulsa el desarrollo de fórmulas con mayor rigor científico. La industria actual ofrece opciones que contemplan estas variaciones para asegurar un crecimiento saludable y una vejez con mayor bienestar.

Proteínas y fórmulas específicas para cada etapa

El desarrollo y mantenimiento de la masa muscular depende de un adecuado aporte de proteínas en la dieta diaria. Este componente resulta fundamental para la estructura física de los felinos en todas sus edades. Las fórmulas específicas para gatos garantizan los aminoácidos esenciales que su organismo no produce por cuenta propia. La elección de productos formulados bajo estándares profesionales evita deficiencias nutricionales que las dietas caseras suelen provocar.

El acceso a agua fresca y el control de las porciones diarias resultan claves para la salud renal y urinaria del gato

La calidad de los ingredientes determina la digestibilidad y el aprovechamiento de los nutrientes. Los especialistas sugieren el uso de alimentos balanceados que cumplan con los perfiles nutricionales recomendados por las autoridades sectoriales. Esta especificidad en la dieta protege órganos vitales y optimiza los niveles de energía. El vínculo afectivo entre el tutor y la mascota se fortalece a través de un cuidado alimentario responsable y consciente.

Control de porciones y prevención de enfermedades

La gestión de las cantidades diarias de comida evita el sobrepeso, que es una de las principales afecciones en gatos hogareños. Los tutores deben medir las raciones según el peso y el nivel de actividad de cada ejemplar. El acceso a agua fresca y limpia de forma permanente es otra clave crítica para la salud renal y urinaria. El consumo de líquidos previene la formación de cristales y otros problemas frecuentes en el sistema excretor de los felinos.

Un adecuado aporte de proteínas garantiza el desarrollo y el mantenimiento de la masa muscular de los gatos Getty Images

Es necesario rechazar el uso de alimentos caseros o restos de comida humana en la dieta de la mascota. Estos sobrantes generan desequilibrios nutricionales y aportan calorías vacías o sustancias potencialmente tóxicas. La consulta periódica al veterinario permite ajustar la dieta ante cambios de comportamiento o necesidades fisiológicas nuevas. “Una buena nutrición también impacta en el bienestar emocional de la mascota, lo que se traduce en una relación más saludable con su entorno y con las personas que la acompañan”, agregó Maida Re.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.