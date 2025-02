Cómo es el “barco de los gatos”, el único refugio flotante de animales que existe en el mundo y está en Ámsterdam

Sin dudas, al pensar en Ámsterdam, una de las primeras imágenes que se nos vienen a la mente son sus impresionantes canales, por donde día a día circulan cientos de embarcaciones. Pero lo que muy pocos turistas saben es que una de ellas esconde un secreto muy especial: es un refugio para gatos sin hogar. Se trata de la llamada De Poezenboot (“el barco de los gatos”, en español), el único santuario de animales flotante del mundo.

Aunque la idea parezca innovadora, existe desde hace muchos años. La famosa nave se fundó en 1966, como un gran acto de amor a los felinos. Todo empezó cuando Henriette Weelde, su creadora, decidió adoptar a una gata callejera y hacerse cargo de sus crías. Para ello, llevó a los animales a vivir a una barca abandonada, donde pudieron estar a gusto. Cuando vio que esto funcionaba, y que el interior se podía adaptar a la vida de los gatos, decidió llevar más mascotas para que encuentren refugio allí.

Así se ve por dentro el "barco de los gatos"

La vieja barcaza que la mujer usó para albergar a los gatos fue renovada varias veces, hasta que finalmente en 1979 se convirtió en una auténtica casa flotante. Así, en 1987, nació De Poezenboot Foundation, una organización sin fines de lucro encargada de cuidar este refugio. En 2001 renovaron el barco por última vez, para que se adapte a las normativas de santuarios de animales de los Países Bajos.

El barco se creó hace más de 50 años @depoezenboot.amsterdam

Van Weelde, la creadora del proyecto, murió a los 90 años en el año 2005, pero definitivamente llegó a ver su sueño más que materializado. Tras su deceso, las donaciones de los visitantes y voluntarios mantuvieron al barco en funcionamiento. Con el dinero, los rescatistas se encargan de las castraciones y la atención médica de los gatos residentes. Además, utilizan los fondos para colocarle a los felinos un chip localizador que les permita encontrarlos en caso de que intenten escapar.

Actualmente, hay entre 20 y 25 voluntarios de entre 20 y 70 años que visitan el barco regularmente y se encargan de todas estas tareas. Lógicamente, cada uno de los felinos que habitan la embarcación se encuentran en adopción, pero el proceso para hacerlo es largo y está extremadamente monitoreado por las personas a cargo. Los cientos de turistas que visitan el barco al año tienen que pedir una cita para visitar a un gato en específico, con intenciones de hacerlo parte de su familia. En caso de querer seguir con el proceso, deben meditarlo durante 24 horas. En caso de que la adaptación no termine como esperaban, el felino vuelve al barco.

Más de 50 gatos sin hogar habitan este santuario en Países Bajos @depoezenboot.amsterdam

“Nuestro objetivo es darles un nuevo hogar y encontrarles una bonita familia. Para algunos gatos, esto llega fácilmente, pero para los mayores, los que tienen condiciones médicas difíciles o necesitan una atención especial solemos precisar de más tiempo hasta que encontramos el hogar perfecto”, explicó uno de los miembros de la fundación, en una entrevista para el sitio web Traveler.es. Asimismo, detallaron que no solo reciben a gatos que encuentran en las calles, sino que también refugian a los que, por algún motivo particular, no pueden seguir con sus dueños.

En caso de visitar Ámsterdam, es posible conocer este curioso barco. Está abierto al público todas las tardes de 13.00 a 15.00, salvo los miércoles y domingos que permanece cerrado. Si bien no es necesario reservar, se recomienda ir temprano, ya que reciben tan solo 10 personas a la vez para no estresar a los gatos. Si bien la entrada es gratuita, la fundación siempre recibe donaciones para poder mantener este espacio.

