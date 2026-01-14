¿Cuál es la diferencia entre el carpincho y el capibara?

El carpincho, reconocido como el roedor viviente más grande del mundo, suele generar curiosidad sobre su nombre. En este sentido, muchos se preguntan si existe realmente una diferencia entre este y el capibara. La realidad es simple, porque se trata de la misma especie (Hydrochoerus hydrochaeris), pero la distinción radica exclusivamente en la denominación regional y su distribución geográfica a lo largo del continente americano.

Nombres regionales: Carpincho, Capibara y Chigüiro

Esta fascinante criatura capturó la atención por su imponente figura, las polémicas medioambientales que impulsaron en sus hábitats naturales y sus diversas identidades culturales:

Carpincho : es el nombre más extendido en los países del Cono Sur, especialmente en Argentina y Uruguay .

: es el nombre más extendido en los países del Cono Sur, especialmente en . Capibara : es el término con mayor reconocimiento internacional y el más utilizado en Brasil y varias naciones latinoamericanas.

: es el término con mayor reconocimiento internacional y el más utilizado en Brasil y varias naciones latinoamericanas. Chigüiro: así se le conoce habitualmente en Colombia, lo que demuestra la enorme riqueza lingüística y adaptación cultural de su nombre.

Los carpinchos deben vivir en su hábitat natural FABIAN MARELLI

Características físicas de un gigante semiacuático

Al analizar la fisonomía del carpincho (o capibara), nos encontramos con un animal diseñado para la vida cerca del agua. Un ejemplar adulto presenta las siguientes medidas promedio:

Peso : alrededor de 55 kilogramos.

: alrededor de 55 kilogramos. Longitud : aproximadamente 1 metro de largo.

: aproximadamente 1 metro de largo. Altura: cerca de 60 centímetros.

Su cuerpo es robusto y macizo, con una cabeza pesada y un hocico ancho que le otorga una apariencia imponente. Un rasgo curioso es su cola, que es extremadamente corta y casi imperceptible. Sus patas cortas cuentan con membranas interdigitales (cuatro dedos adelante y tres atrás), lo que lo convierte en un excelente nadador. Su pelaje es áspero, corto y varía entre tonos de gris oscuro y marrón.

Hábitat, dieta y comportamiento social

A diferencia de lo que se cree a veces, el carpincho no es una especie marina (de mar), sino un animal semiacuático de agua dulce. Habita en humedales, esteros y ríos desde Panamá hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, con la única excepción de Chile.

Hembra de carpincho con sus crías Tomás Thibaud

¿Qué come el carpincho?

Es un animal herbívoro que aprovecha las horas del atardecer y la noche para alimentarse con tranquilidad. Su dieta se basa en:

Hierbas terrestres.

Plantas acuáticas y algas de agua dulce.

Vida en manada

Estos roedores son extremadamente sociables. Se mueven en grupos o manadas, lo que refleja un comportamiento gregario muy marcado. Es muy poco común observar a un individuo en soledad, ya que dependen del grupo para su protección y bienestar.

Carpinchos: su vida, actividades y alimentación

Reproducción y ciclo de vida

El ciclo reproductivo del carpincho suele intensificarse durante la primavera y el verano. Aquí algunos datos clave sobre su desarrollo: