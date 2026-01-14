Este es el mejor horario para darle de comer a tu perro, según los que más saben

La organización de la nutrición de tu perro constituye un pilar central para garantizar la salud integral de estos animales. Médicos veterinarios y especialistas en el área difundieron una serie de recomendaciones sobre la frecuencia y horario correcto para darle de comer a tu perro. La estabilidad en estas prácticas diarias impacta de forma directa sobre su comportamiento y respuesta biológica.

Cuál es el mejor horario para darle de comer a tu perro, según los que más saben

La Academia Canadiense de Nutrición Veterinaria (CAVN) detalló que la división de la ración diaria en dos turnos resulta fundamental para la salud animal. Los expertos de esta institución explicaron a través del portal VCA Hospitals que las franjas horarias ideales se ubican por la mañana y al atardecer.

La alimentación en perros

El primer turno debe ocurrir entre las 8 y las 9. La segunda entrega de alimento debe realizarse en el período que abarca desde las 17 hasta las 19. Este esquema facilita un reparto equilibrado de la energía durante toda la jornada. La metabolización de los nutrientes ocurre de manera más eficiente bajo estos parámetros temporales fijos.

Cuáles son los beneficios del hábito en la educación del animal

Establecer una rutina estricta permite que la mascota desarrolle conductas predecibles y reduzca sus niveles de ansiedad. Los especialistas aseguran que los cachorros suelen hacer sus necesidades entre diez y 15 minutos después de la ingesta.

El respeto por los horarios de comida ayuda a que el animal asocie el alimento con el momento posterior de salida al exterior. Este aprendizaje consolida las normas de convivencia y evita accidentes dentro del hogar. El perro comprende cuáles son los espacios y tiempos destinados a cada necesidad biológica.

La Academia Canadiense de Nutrición Veterinaria recomienda dividir la ración diaria de comida en dos frecuencias fijas (Fuente: Pexels)

La previsibilidad alimenticia también otorga herramientas emocionales frente a cambios bruscos en el entorno familiar. La llegada de un nuevo integrante a la casa, las mudanzas o los viajes representan situaciones de estrés que el animal gestiona mejor si mantiene sus costumbres básicas.

La sensación de control sobre su ración diaria disminuye la posibilidad de comportamientos destructivos. El cumplimiento de la rutina genera un estado de satisfacción general y mejora la capacidad de respuesta del can ante estímulos imprevistos.

Cómo es el funcionamiento del sistema digestivo de los canes

La estructura gástrica de estos animales guarda semejanzas con la fisionomía humana en cuanto a sus procesos básicos. El estómago se vacía por completo pocas horas después de la ingesta cuando el contenido llega al intestino delgado.

Cuál es el mejor momento para alimentar a tu perro - (@drjosealbertomejia)

El cerebro comienza a emitir señales químicas de hambre una vez que transcurren entre ocho y diez horas desde la última comida. La provisión de alimento en dos frecuencias diarias satisface este ciclo biológico natural y evita períodos de debilidad.

A diferencia de los felinos, estos ejemplares mantienen un vínculo de dependencia absoluta con las personas para el acceso al sustento. Esta condición se acentúa en los animales que habitan en departamentos o espacios cerrados sin acceso a reservas de comida. El cumplimiento de las franjas horarias recomendadas garantiza que la mascota no sufra hambre.

La observación de la conducta previa al horario establecido también aporta datos sobre el bienestar del ejemplar. El perro suele buscar la atención de sus dueños o manifiesta inquietud cuando se aproxima la hora de su almuerzo o cena.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.