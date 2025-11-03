Cómo activar el “modo capibara” de WhatsApp en noviembre

El “modo Capibara” es tendencia en WhatsApp. Se trata de una opción de personalización visual para la app de mensajería que permite a los usuarios de Android modificar el ícono tradicional de la aplicación. En esta ocasión, se utiliza la imagen de este roedor y requiere la instalación de una herramienta externa en el dispositivo móvil para su implementación. Esta alternativa ofrece un cambio puramente estético en la pantalla de inicio sin alterar el funcionamiento interno del servicio de mensajería de Meta.

Cómo activar el “modo Capibara” en WhatsApp: paso a paso

Los usuarios de Android que deseen aplicar esta modificación en el ícono de la aplicación de mensajería deben seguir un procedimiento específico. La activación no es una función oficial de WhatsApp, por lo que depende de una aplicación de terceros que modifica la interfaz del teléfono.

Canción del capibara

1 Prepará la imagen de la capibara

El primer requisito es obtener una imagen adecuada de la capibara en formato PNG con fondo transparente. Las personas pueden descargar una de Internet o crear una propia con herramientas de inteligencia artificial. Hay que asegurarse de que la imagen esté guardada en tu galería antes de continuar con los siguientes pasos.

2 Descargá y configurá Nova Launcher

Esta aplicación es esencial para poder modificar los íconos del sistema. Accedé a la tienda de aplicaciones Play Store y descargá “Nova Launcher”. Luego, abrí la aplicación y selecciónala como el lanzador predeterminado de tu teléfono. Esta acción otorga los permisos necesarios para cambiar el diseño y los íconos de la pantalla principal.

3 Editá el ícono de WhatsApp

Ahora aplicarás la imagen del capibara al atajo de la aplicación. Volvé a la pantalla de inicio de tu teléfono (donde se encuentra el ícono de WhatsApp) y mantené presionado el ícono de WhatsApp durante dos segundos. En el menú emergente, se debe seleccionar la opción “Editar”. Hacé click nuevamente sobre el logo que aparece en la ventana de edición. Se desplegará un nuevo menú donde se debe elegir “Aplicaciones” y, luego, “Fotos” (o “Galería”). Buscá en la galería la imagen de la capibara previamente guardada. Ajustá el tamaño de la imagen según la preferencia personal y presiona “Listo” para confirmar el cambio.

Al completar estos pasos, el nuevo ícono con la figura del roedor reemplazará al original en la pantalla del celular.

Para el cambio se necesita una imagen del capibara en formato PNG con fondo transparente Grok

Qué es y cómo funciona la aplicación para personalizar WhatsApp

Las aplicaciones como Nova Launcher reciben el nombre de launchers o lanzadores. Su función principal es permitir que los usuarios modifiquen la interfaz principal de su teléfono. Ofrecen amplias opciones de personalización más allá de las que vienen de fábrica con el sistema operativo Android.

Con estas herramientas, es posible cambiar estilos de letra, fondos de pantalla, la organización de los widgets y los logotipos de las aplicaciones. Un launcher posibilita que un dispositivo Samsung, por ejemplo, adquiera la apariencia visual de un Motorola o incluso de un iPhone.

El “modo Capibara” es una modificación puramente estética que no altera el funcionamiento de la aplicación

La estructura de la mayoría de los lanzadores se compone de tres elementos fundamentales. Primero, las pantallas de escritorio, donde se ubican los íconos y widgets. Segundo, una barra inferior o dock, que aloja las aplicaciones de uso más frecuente. Tercero, un cajón de aplicaciones, que agrupa todas las herramientas instaladas en el dispositivo.

Es importante destacar que Nova Launcher es una aplicación de terceros. No cuenta con el respaldo ni la garantía de Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Nova Launcher es una aplicación de terceros que no cuenta con el respaldo ni la garantía de Meta Axios - Axios

Cómo revertir la personalización del ícono

Si una persona desea restaurar el logo original de WhatsApp, el proceso es muy simple. Solo necesita desinstalar la aplicación Nova Launcher desde la Play Store o la configuración del teléfono.

Al eliminar el lanzador, todas las modificaciones visuales aplicadas a la interfaz desaparecen de forma automática. El sistema operativo regresa a su configuración de fábrica o al lanzador que estaba establecido previamente.

