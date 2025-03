El insólito ingrediente de cocina que salva a los perros de un serio peligro en su paseo

Cuando sacamos a pasear a nuestro perro estamos atentos a que no le pasa nada. Observamos el entorno, evitamos que cruce la calle sin precaución y cuidamos que no tenga encuentros peligrosos con otros animales. Sin embargo, no todos los peligros son evidentes a simple vista. En algunos lugares, es fundamental prestar atención a ciertos insectos que pueden comprometer gravemente su salud. Uno de los más peligrosos es la oruga procesionaria.

Según la revista científica Zoonoses Public Health, este insecto, también conocido como Thaumetopoea pityocampa, representa una amenaza para los perros debido a sus pelos urticantes, los cuales liberan toxinas que pueden provocar reacciones alérgicas severas. El problema surge cuando los perros, por curiosidad, intentan olerlas o lamerlas. Al hacerlo, pueden sufrir inflamaciones graves en la lengua, dificultad para respirar y, en casos extremos, necrosis en los tejidos afectados.

La oruga procesionaria habita principalmente en las plantaciones de pinos, donde construye sus característicos nidos en las ramas. A medida que el invierno llega a su fin y la primavera comienza, estos insectos descienden al suelo en fila y forman, de esta manera, las conocidas “procesiones” que llaman la atención de los perros. Es importante saber que esta especie se encuentra en varias regiones de Europa y América, con presencia notable en España, Francia, Italia, Portugal y algunas zonas de Chile donde hay extensas forestaciones de pinos.

En Argentina también hay bosques de pinos. Así que quienes vivan en zonas como Misiones, Corrientes, Entre Ríos, la costa de Buenos Aires y algunas regiones de Patagonia deben prestar especial atención a la presencia de estos insectos.

Para ellos, una veterinaria recomienda en su cuenta de TikTok llevar durante los paseos un producto común de cocina: vinagre de manzana. Este líquido de uso cotidiano puede marcar la diferencia en caso de contacto con la oruga procesionaria porque aplicarlo de inmediato sobre la zona afectada ayuda a mitigar la reacción alérgica y reduce el impacto de las toxinas. Para hacerlo correctamente, se debe humedecer un paño o gasa con el vinagre y frotar suavemente la piel o la boca del perro sin ejercer presión excesiva. Así se evita que los pelos urticantes se adhieran a otras partes del cuerpo.

El vinagre de manzana no solo es fácil de transportar, sino que también cuenta con propiedades antiinflamatorias y antitóxicas que pueden ayudar a reducir el daño inicial causado por la toxina. No obstante, su uso no reemplaza la atención veterinaria. Si un perro entra en contacto con una oruga procesionaria, es fundamental llevarlo de inmediato a un profesional para recibir el tratamiento adecuado. Según la gravedad del cuadro, podría necesitar medicación específica para controlar la inflamación y evitar complicaciones más severas.

Otras ideas para un paseo seguro

Los paseos son esenciales para la salud física y mental del perro. Porque no solo le permiten ejercitarse, sino también explorar, socializar y estimular su olfato. Para garantizar que esta experiencia sea segura, además de estar atentos a la presencia de orugas procesionarias, es recomendable seguir ciertas pautas:

Evitar que el perro huela o lama objetos desconocidos en zonas de riesgo.

No permitir que coma nada del suelo sin supervisión.

Revisar su piel y patas al regresar a casa.

Llevar siempre agua para hidratarlo durante el paseo.

Usar correa en áreas con alta presencia de insectos o peligros potenciales.

Conocer las especies tóxicas de la región para prevenir accidentes.

