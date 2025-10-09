Estaba por cerrar la veterinaria para irse a su casa cuando vio que adentro había alguien más

Chila Pets, una veterinaria ubicada en Junín, provincia de Buenos Aires, se hizo viral por la historia de Osito, un perro callejero que deambula por la zona e ingresa a este comercio en búsqueda de poder dormir en uno de los sillones ideado para mascotas.

En su cuenta de TikTok, Chila Pets mostró un video que retrata la ingeniería que hace Osito para pasar por desapercibido y así poder acostarse. “Ayer al cerrar el local nos encontramos esto”, señaló la cuenta, quien adjuntó un video probatorio de cómo el perro, de manera disimulada, ingresó al local y se echó a dormir. Lo curioso fue que los dueños del local no se habían percatado de su presencia, hasta que lo observaron desde afuera.

Osito, el perro callejero de Junín que es estrella en TikTok

Para más ternura, el dueño del local se acercó y grabó con el celular cómo el animal dormía de manera profunda y hasta roncando, lo que generó una gran cantidad de comentarios de los usuarios en las redes.

Según detalló esta cuenta, Osito también recibió el nombre de “callejerito” y la propia cuenta se encargó de contar el por qué de este bautismo: “Le decimos callejerito porque en el día le gusta andar pero de noche duerme en lo de unos vecinos que le abren en el día“.

Con una simpatía sin igual, Osito formó parte de muchos otros videos que se publicaron en TikTok, donde aparecía en la puerta de la veterinaria en busca de poder entrar y acomodarse abajo del aire acondicionado en épocas de mucho calor.

Osito es un perro callejero que enamoró a los vecinos de Junín

Otro de los detalles que se conoció es que Osito recibe, además de cariño, varias golosinas y alimento balanceado para que pueda tener una nutrición acorde y así no sufrir enfermedades por estar mucho tiempo a la intemperie.

Además de contar con el apoyo de los vecinos de la zona, quienes conocen al animal y lo acobijan siempre que se pueda, los usuarios de las redes quedaron impactados con la historia del perro y, en la solapa de comentarios, dejaron las más ingeniosas menciones.

El video que muestra a Osito durmiendo en la veterinaria

“Voto para que todos le paguemos esa camita y pueda dormir ahí todas las noches”; “No entendés que te esta cuidando el local es su trabajo de sereno”; “Andá a saber cuanto hacia que no descansaba tranquilo sin estar alerta a los peligros de la calle”; “En realidad él trabaja ahí en el turno nocturno haciendo prueba de calidad de los productos” y “Probablemente no había dormido tan cómodo, tranquilo y calientito nunca o al menos en mucho tiempo”, fueron los comentarios más emocionantes y compasivos con este animal que se convirtió en una estrella de TikTok.