Le dieron solo seis meses de vida, pero su historia tuvo un final inesperado

No hay dudas de que los animales se convierten en compañeros incondicionales, capaces de brindar cariño y lealtad de formas que muchas veces sorprenden. Tanto los perros como los gatos supieron ganarse un lugar especial en los hogares y en el corazón de las personas, y de vez en cuando alguna historia logra recordar por qué ese vínculo es tan único. En esta ocasión, la protagonista es Erin Moore, una mujer dedicada al rescate de felinos, que se encontró con la gata más pequeña que había visto en su vida: con apenas ocho semanas de edad, la diminuta gatita tenía el tamaño de una de tan solo tres semanas.

La historia rápidamente se volvió viral luego de ser compartida por The Dodo, el popular portal conocido por difundir relatos conmovedores sobre animales que logran emocionar a miles de personas en todo el mundo. “Literalmente entraba en la palma de la mano”, contó Moore al recordar el momento en que la encontró, y agregó: “Era la mitad del tamaño de una botella de agua”.

Con apenas ocho semanas, pesaba la mitad que un gato de su edad

La gatita, bautizada Mouse por su diminuto tamaño, era la más pequeña de toda su camada. Su fragilidad generó dudas entre quienes la rodeaban, e incluso muchos le dijeron a Moore que no creían que la pequeña sobreviviera hasta los seis meses. Sin embargo, la rescatista estaba determinada a hacer todo lo posible para darle una oportunidad de vivir. “A pesar de su pequeña estatura, Mouse venía cargada de descaro y actitud adolescente”, contó la mujer y reflejó la sorprendente personalidad que ya mostraba Mouse a pesar de su tamaño.

Una compañera que le dio fuerzas para luchar

Coraline fue rescatada poco después y se convirtió en una gran aliada de Mouse

Mientras Moore cuidaba de Mouse, decidió rescatar a otra gatita llamada Coraline, que también necesitaba cuidados especiales: sus ojos se habían roto y tuvieron que ser extirpados quirúrgicamente. Aunque la cirugía fue un momento aterrador para Coraline, la mujer descubrió rápidamente que tenía un espíritu curioso y resiliente. “Era como si supiera que tenía una vida que vivir que sería mejor y más grande que la vida que tenía con ojos”, relató.

A medida que Mouse crecía y Coraline se adaptaba a moverse sin visión, ambas forjaron una amistad muy especial. En relación con esto, la rescatista observó con asombro como Mouse guiaba a Coraline por la casa, ayudándola a sentirse más segura y cómoda. “Mouse le muestra cosas una y otra vez sin que ella tenga que verlas”, explicó y agregó: “La guio hasta una ventana abierta para que Coraline pueda oler el exterior”.

La amistad entre ambas conmovió a miles en redes sociales

En poco tiempo, Coraline logró correr, subir escaleras y saltar sobre superficies altas con facilidad, mientras que la confianza que Mouse adquirió al cuidar de su amiga le permitió crecer grande y fuerte. Conmovida por el vínculo tan especial entre ambas, Moore decidió adoptarlas definitivamente.

Mouse logró salir adelante y crecer fuerte y feliz con su nueva familia

Hoy en día, Mouse y Coraline disfrutan, juegan y se acurrucan juntas. Aunque ya son adultas, encuentran nuevas formas de cuidarse mutuamente, lo que demuestra que su vínculo va más allá de cualquier diferencia. “Es único observar la relación que tienen”, comentó Moore.

Y sumó: “Aunque no son de la misma camada ni comparten el mismo historial de deficiencias, se entienden”.