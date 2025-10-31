Gatos negros y Halloween: el mito que los une a la mala suerte y las brujas

Los gatos negros, por siglos, fueron catalogados como símbolos de mala fortuna. La creencia de que cruzarse con uno de estos felinos es un presagio de desgracia persiste en muchas culturas, y, aunque estudios recientes sugieren que no son adoptados con menos frecuencia que gatos de otros colores, un sesgo negativo persiste. Pero, ¿de dónde surge esta reputación y cómo se conecta con la festividad de Halloween?

Según la organización Blue Cross For Pets, la etiqueta negativa que cargan los felinos negros tiene que ver con las brujas y se remonta a la Edad Media en Europa. En aquellos tiempos, los gatos eran cuidados por mujeres solteras que a menudo eran acusadas de brujería. Estos animales, con pelajes negros, eran considerados brujas reencarnadas o asistentes de las brujas en sus maleficios.

La suerte asociada a los gatos negros varía según la cultura y el país Foto ilustrativa: PIXABAY

Gatos negros: muerte y mala suerte

Otras creencias asocian el pelaje negro de los felinos con la muerte y la mala suerte. El miedo a los gatos negros se remonta a la era medieval, cuando un animal negro, como los pájaros y los cuervos, significaban la muerte. En Italia del siglo XVI, se esperaba una muerte inminente si un gato negro se atravesaba en el camino de una persona o se acostaba en su lecho. También se creía que si un felino de ese color caminaba junto a una procesión fúnebre, aseguraba la muerte a un miembro de la familia.

Cómo afrontar las pesadillas este Halloween

¿Buena o mala suerte?

La suerte asociada a los gatos negros varía según la cultura y el país. Mientras que en muchas partes del mundo se les considera portadores de mala suerte, en otros son vistos como presagios positivos.

En Reino Unido, cruzarse con un gato negro en la calle significa que tendrás suerte en la vida.

En Japón, los gatos de ese color significan que encontrarás el amor de tu vida.

Los marineros de Europa creen que un gato negro como polizón les dará un viaje seguro.

Los escoceses creen que tendrán prosperidad si uno de esos animales aparece en su puerta o en el porche.

En Francia, se cree que algo “mágico” va a pasar si una persona se encuentra con un gatito negro.

Otras creencias asocian el pelaje negro de los felinos con la muerte y la mala suerte Foto ilustrativa: PIXABAY

En muchas partes del mundo, incluido Estados Unidos, si un gato blanco se cruza con alguien en el camino o si el gato negro camina en sentido contrario significa buena suerte. A pesar de las variadas interpretaciones, el gato negro continúa siendo una figura enigmática, especialmente en la época de Halloween, donde su imagen se asocia inevitablemente a brujas y misterio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.