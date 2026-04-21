Qué significa que un perro incline la cabeza cuando se le habla

La inclinación de cabeza que los perros realizan cuando alguien les habla cautiva a los dueños y genera ternura en el entorno familiar. Durante mucho tiempo, la creencia popular sostuvo que este movimiento corporal reflejaba confusión o una falta de comprensión ante un mensaje.

Sin embargo, la ciencia moderna desmiente esa teoría y le otorga un significado mucho más profundo vinculado con la inteligencia animal. Un estudio realizado en 2021 por la Universidad de Budapest, publicado en la revista Animal Cognition, confirma que este gesto representa un momento de concentración y procesamiento activo de información.

Por qué los perros inclinan la cabeza

La investigación científica analizó a 40 perros de diferentes razas para evaluar sus capacidades cognitivas. Los especialistas diseñaron pruebas específicas centradas en la memorización y el reconocimiento de objetos. Los dueños mostraron juguetes a sus animales, mencionaron sus nombres repetidamente y luego verificaron si las mascotas recordaban y distinguían cada elemento.

Los resultados demostraron que el perro, al inclinar su cabeza, retiene esa información en su memoria mientras intenta descifrar el comando recibido. Este hallazgo permite comprender mejor la manera en que los caninos procesan las señales verbales y no verbales de sus humanos.

Los datos recolectados arrojaron resultados desiguales según la raza de los ejemplares observados. Los Border Collie destacaron sobre el resto de las razas al mostrar una mayor frecuencia en este comportamiento específico.

Mientras que otros grupos de perros inclinaron la cabeza en apenas un 2% de las ocasiones después de escuchar una orden, los Border Collie lo hicieron en un 43% de los casos. Esta disparidad sugiere que existen niveles de sintonía diferentes entre los canes y sus dueños. El estudio concluye que el gesto actúa como un indicador directo de la capacidad del animal para organizar estímulos relevantes y memorizar términos específicos con éxito.

Por qué inclinan la cabeza los perros

Este descubrimiento científico cambia la percepción que los humanos tienen sobre la comunicación con sus fieles compañeros. Lo que antes parecía un simple movimiento físico carente de sentido, hoy se traduce como una muestra de inteligencia superior. Los perros no solo escuchan sonidos, sino que realizan un esfuerzo mental constante para interpretar el lenguaje humano.

La inclinación de la cabeza se convierte entonces en un mecanismo de enfoque cognitivo. Aquellos ejemplares que presentan esta conducta con regularidad demuestran una aptitud mayor para el aprendizaje de nombres y comandos complejos. La ciencia reconoce así que los perros poseen habilidades mentales mucho más desarrolladas de lo que los expertos pensaban hace apenas unas décadas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA