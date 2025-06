La historia de Barney Bubble, el gato narigón que vive en Irlanda del Norte: “Un verdadero personaje”

En lo profundo de los bosques del norte de Irlanda, un gato naranja fue encontrado solo y en condiciones alarmantes. Quien lo halló notó de inmediato algo inusual: un extraño bulto en su nariz que lo hacía ver muy particular. Así fue como Barney Bubble, como luego lo bautizaron, empezó a hacerse conocido como “el gato narigón”, un apodo que refleja la curiosidad que despierta su apariencia. A pesar de su aspecto, el felino se mostró amistoso y cooperativo desde el primer momento. Fue llevado a un refugio, donde el equipo de Rescue Cats NI, una organización de rescate animal en Lisburn, actuó rápidamente para brindarle la atención que necesitaba.

Tal como informó la BBC, el hocico de Barney creció hasta alcanzar proporciones casi cómicas, lo que lo hace aún más llamativo a simple vista. Sin embargo, y a pesar de su particular apariencia, este rasgo no parece afectarle en su vida cotidiana. “Parece estar muy bien, come muy bien”, aseguró la persona que actualmente lo cuida, además de que agregó: “Es un gato tan plácido, un verdadero personaje”.

Los motivos detrás de su enorme nariz

El gato está siendo tratado por una posible infección fúngica en el refugio Rescue Cats NI

La razón detrás de la nariz de Barney Bubble podría estar relacionada con una infección por Cryptococcus, un hongo que afecta principalmente a gatos con sistemas inmunológicos debilitados. Aunque esta hipótesis es una de las más probables, los primeros análisis no fueron concluyentes, por lo que el equipo veterinario continúa realizando pruebas complementarias. Mientras tanto, el gato está recibiendo tratamiento antifúngico con Itrafungol, un medicamento que suele utilizarse en este tipo de casos.

A pesar de su condición, Barney muestra signos de mejoría día a día. Ya fue esterilizado y se lo ve cada vez más activo y sociable dentro del refugio. Incluso se dio a conocer que generó un vínculo especial con otro gato rescatado llamado Boss, con quien comparte sus días. Esta amistad felina parece haberle dado a Barney una cuota extra de bienestar en medio de su recuperación.

En el refugio, Barney formó un vínculo especial con otro gato rescatado llamado Boss (Foto: Rescue Cats NI)

Su historia no solo enterneció a quienes lo conocen, sino que también refleja la importancia del trabajo que realizan las organizaciones de rescate animal. El caso de Barney expone los desafíos que implica el abandono y la necesidad de brindar atención médica adecuada a animales vulnerables. Aunque su recuperación podría llevar hasta un año, desde Rescue Cats NI aseguraron que el gato narigón tendrá un hogar seguro durante todo el proceso. Además, muchas personas ya comenzaron a colaborar económicamente para ayudar con su tratamiento.

Las reacciones de los usuarios

La historia de Barney movilizó a la comunidad, que comenzó a colaborar con los costos médicos (Foto: Rescue Cats NI)

Sin lugar a dudas, su particular apariencia no pasó desapercibida en las redes sociales. La imagen de Barney Bubble, con su gran nariz y su expresión dulce, rápidamente despertó ternura entre los usuarios, que no tardaron en compartir mensajes de cariño y admiración. Muchos destacaron su fortaleza y celebraron el trabajo del refugio que lo acompaña en su recuperación.

“Aun con su nariz así, es muy hermoso”, “La diferencia es el verdadero encanto”, “¡Bebé hermoso! Dios te bendiga mucho, Barney precioso”, “Amorcito lindo, que te sanes pronto”, “Lo hermoso es que la cuidadora se puso a investigar para curarlo. Y aunque así se quedara, es encantador”, “Pensé que lo había picado una abeja o una avispa”, “Aw, que ternurita”, fueron algunas de las reacciones que más aparecieron en los comentarios.