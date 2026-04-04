La historia de la tortuga Jonathan, dueña del Récord Guinness con 193 años de vida

En los últimos días se difundieron numerosos rumores en redes sociales que afirmaban la muerte de la tortuga gigante Jonathan, considerada como el ejemplar más longevo del mundo y poseedora de un Récord Guinness con 193 años de vida.

No obstante, días más tarde, la cuenta oficial de la isla de Santa Elena desmintió estas especulaciones en la plataforma de X, donde aseguraron que la tortuga está viva y en buen estado de salud, mientras disfruta de bocadillos deliciosos de plátano, manzana y zanahoria.

“Fue una broma. Les puedo asegurar que está vivo", explicó Anne Dillon, jefa de comunicaciones de la isla a la agencia de noticias Associated Press (AP), quien afirmó que la publicación de su muerte fue realizada por un perfil falso que solicitaba donaciones de criptomonedas.

La tortuga Jonathan llegó a la isla de Santa Elena en 1882, con aproximadamente 50 años de vida (Foto: Guinness World Record)

¿Quién es Jonathan, la tortuga?

De acuerdo con el portal digital de Guinnes World Record, se cree que la tortuga gigante, originaria del archipiélago Seychelles en el océano Índico, nació alrededor del año de 1832, por lo que en 2026 tendría 193 años, considerándose el animal terrestre más antiguo del mundo.

Actualmente, vive en el jardín del Plantation House, residencia oficial del Gobernador de Santa Elena, junto a otros ejemplares llamados Emma, David y Fred. Jonathan pasó la mayor parte de su vida aquí, desde que fue entregado al británico Sir William Grey-Wilson hace 141 años.

Cabe señalar que su edad es solo una estimación, basándose en el hecho de que ya era un adulto (50 años de vida aproximadamente) cuando fue llevado a Santa Elena en 1882, por lo que probablemente es incluso mayor de lo que se piensa, según describe el portal digital.

Los cuidadores de Jonathan muestran que la tortuga se encuentra viva

De acuerdo con su veterinario Joe Hollins, Jonathan es una tortuga ciega y no tiene olfato; sin embargo, tiene mucha energía y su apetito sigue intacto. “Un equipo reducido lo sigue alimentando a mano una vez a la semana con una ración fortificante de fruta y verdura“, detalla.

De acuerdo con la autoridad mundial en la certificación de récords, la isla de Santa Elena cuenta con un protocolo oficial denominado “Operación Ir Lento” para el eventual fallecimiento de Jonathan, que incluye distintas medidas como un día nacional de duelo y una esquela formal.

Por Miriam De Santos Morales