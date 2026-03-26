Científicos lograron que embriones de gallinas desarrollen características de dinosaurio

Un grupo de científicos de la Universidad de Ginebra, Suiza, alcanzó un hito histórico en el campo de la biología evolutiva. Mediante técnicas avanzadas de manipulación genética en embriones de pollos de corral, los expertos lograron que las aves desarrollaran características físicas propias de los antiguos dinosaurios. El estudio, difundido en la prestigiosa revista PLOS Biology, explora los mecanismos genéticos que influyen en la formación de las plumas y cómo estas estructuras evolucionaron a través de millones de años.

El objetivo central de la investigación fue evaluar la influencia de ciertos genes en el crecimiento de las plumas y determinar si resulta posible activar rasgos ancestrales. Para lograr este cometido, el equipo intervino un gen que desempeña un papel fundamental en el desarrollo embrionario. Al interferir en este gen, los investigadores observaron que los embriones desarrollaron plumas rudimentarias con una morfología tubular, similares a las protoplumas que exhibieron los primeros dinosaurios hace aproximadamente 250 millones de años.

Este hallazgo permite entender mejor cómo los ancestros prehistóricos dieron lugar a las aves modernas que conocemos en la actualidad. Cabe destacar que las aves actuales son herederas de los antiguos dinosaurios, ya que fueron parte de un linaje que pudo sobrevivir a la extinción masiva y que desarrolló plumas para poder tener una mejor adaptación a su entorno.

Los dinosaurios empezaron a tener plumas hace millones de años (Foto: X)

Los especialistas explicaron que el proceso de formación de las plumas depende de una red compleja de genes que interactúan durante la etapa embrionaria. Al modificar de forma temporal uno de estos genes, el equipo observó una alteración directa en el desarrollo de la estructura externa de los animales. No obstante, el estudio arrojó otro descubrimiento relevante: la estabilidad de los sistemas biológicos. A medida que el desarrollo embrionario avanzó, el sistema genético corrigió la anomalía de manera autónoma.

Tras el nacimiento, los pollos presentaron un plumaje completamente normal, lo que demuestra que la evolución no depende exclusivamente de cambios genéticos, sino también de la capacidad de los organismos para mantener la integridad de su desarrollo frente a interferencias externas.

La formación de las plumas es un proceso multifactorial. Además de la carga genética, los expertos identificaron otros elementos clave como la interacción entre distintos genes durante el crecimiento, el entorno biológico específico dentro del huevo, los tiempos precisos del desarrollo embrionario y la capacidad intrínseca del organismo para corregir alteraciones. Estos factores explican por qué los cambios inducidos fueron temporales y no permanentes.

Las modificaciones al embrión fueron temporales (Foto: Grok)

El experimento ratificó que los sistemas genéticos de las aves son altamente robustos y poseen una tendencia natural a preservar su forma de desarrollo original, incluso ante intervenciones directas. Esta resiliencia biológica garantiza la estabilidad de las especies a lo largo del tiempo, a pesar de las mutaciones o los cambios inducidos en el laboratorio.

Los investigadores concluyeron que, si bien la tecnología actual permite alterar rasgos específicos de manera transitoria, los mecanismos de regulación genética mantienen el control sobre la morfología final de los animales, lo cual refuerza el conocimiento sobre la evolución desde una perspectiva biológica y científica más profunda en la era moderna.