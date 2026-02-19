Quiso viajar con su perro, no pudo y por la decisión que tomó terminó presa

Esta semana se volvió viral la historia de un goldendoodle de dos años que fue abandonado por su dueña, una mujer de 26 años que, al momento de realizar el preembarque en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas, las autoridades le impidieron continuar con el perro porque no tenía un permiso especial como animal de servicio para subirlo a bordo del avión. Ante esta negativa, lo ató a un poste de metal y escapó.

Este hecho causó angustia, en especial cuando Germiran Bryson nunca regresó por su mascota. Al principio alegó que haría los papeles necesarios, pero cuando las autoridades notaron que caminaba en dirección a la puerta y con furia, la siguieron y la arrestaron por abandono animal y desacato policial.

Así abandonaban a JetBlue

Triste y sin un cuidado debido, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas acogió al animal y lo trasladó a Servicios de Protección Animal. Allí lo bautizaron como JetBlue (por la situación que experimentó en el aeropuerto) y pasó 10 días a la espera de que su dueña retorne. Bryson, quien debía recogerlo, evitó aparecer por el centro de control y se olvidó de su mascota para siempre.

Fue por eso que la noticia de JetBlue se hizo tan conocida en los Estados Unidos que la fundación Retriever Rescue of Las Vegas intervino y se encargó de hallar un nuevo hogar. “Este dulce niño es increíble. Realmente increíble. Y después de todo lo que pasó, la idea de que vuelva a sufrir abandono nos tiene en alerta máxima”, describieron desde el refugio cuando postearon las fotos del perro y su historia.

JetBlue recibió el cariño de toda la gente cuando la fundación reveló su historia en las redes sociales (Fuente: Facebook - Retriever Rescue of Las Vegas)

“Se merece estabilidad, seguridad y compromiso. Una promesa de por vida. Asegurémonos de que los cargos se mantengan. Esto importa. Pero recordá: no es solo un titular. No es solo una cara bonita. Es un ser vivo que necesita que sus necesidades sean satisfechas el resto de su vida”, indicaron los responsables de Retriever Rescue of Las Vegas.

Los rescatistas de animales aseguraron que JetBlue se adaptó a sus nuevos compañeros con alegría (Fuente: Facebook - Retriever Rescue of Las Vegas)

Desde que acogieron a JetBlue en la organización, los donantes y voluntarios de esta fundación de rescate animal enviaron regalos para que no sintiera soledad y desprecio. “La efusividad de amor de nuestra comunidad fue abrumadora y de la manera más hermosa. La llegada se tradujo en una juerga de compras en Dog Supplies Outlet Las Vegas, donde escogió sus propios juguetes, incluida una pequeña vaca de peluche de las Tierras Altas”, describieron en un posteo de Facebook.

Tras ingresar en el refugio Retriever Rescue of Las Vegas, JetBlue fue de compras y todo el mundo lo mimó (Fuente: Facebook - Retriever Rescue of Las Vegas)

Además, le entregaron una bolsa de un alimento rico en proteínas para que pueda absorber los nutrientes necesarios para su desarrollo. “De una manera poderosa, JetBlue creó conciencia sobre el rescate, sobre las leyes de abandono y sobre la realidad de que los perros no son desechables”, escribió la organización.

La estancia del cachorro conmovió a decenas de personas en Las Vegas y por ese motivo desde la fundación indicaron: “Podría terminar ayudando a muchos de nuestros bebés. Ellos encuentran un hogar gracias a la atención que generó JetBlue, y por eso estamos muy agradecidos”. “También queremos agradecer públicamente a las increíbles personas que intervinieron de inmediato por la asistencia del perrito”, añadieron.

Así fue recibido JetBlue en la fundación

Hacia el final explicaron: “Seremos extremadamente intencionales al elegir su familia para siempre. Solo tenemos un JetBlue… Pero tenemos muchos otros perros increíbles como él que también esperan una segunda oportunidad”. En cuanto a Bryson, el 31 de marzo tendrá una primera audiencia por desacato a la Policía y abandono de mascotas.