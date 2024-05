Escuchar

Nuestras mascotas se vuelven parte esencial de nuestra vida y cotidianidad. Tanto es así que, muchas veces, nos gusta incluirlos en nuestras costumbres y tradiciones. En esta misma línea, el día 29 de cada mes, los argentinos nos proponemos a recrear un emblemático plato de pastas para homenajear los orígenes de nuestras cocinas: los ñoquis.

¿Los gatos pueden comer ñoquis?

De esta manera, a veces podemos creer, erróneamente, que nuestras mascotas están aptas para compartir esta conmemoración con nosotros, pero es importante recavar sobre qué alimentos e ingredientes tienen la posibilidad de ingerir y cuáles no. Por eso, es importante saber si los gatos pueden, o no, comer este plato de pastas.

Así, lo más relevante es que los felinos no consuman estos tres ingredientes presentes en las salsas: tomate, cabello y ajo. El punto al que puede llegar el malestar de un felino si consume algunos de estos alimentos es verdaderamente muy alto. Su sistema digestivo no es como el nuestro y puede no estar preparado ni acostumbrado a la acidez de los mencionados alimentos.

Los ñoquis, o gnocchi en italiano, son una especie de pasta que se hace generalmente con papas, harina, huevo y a veces queso. Esta combinación de ingredientes crea una textura suave y un sabor delicioso que muchas personas disfrutan.

En términos generales, los ñoquis no son tóxicos para los perros. Los ingredientes principales—papas, harina y huevo—no son perjudiciales por sí mismos. Sin embargo, hay varios factores a considerar antes de compartir este alimento con su mascota:

Ingredientes adicionales: muchos ñoquis comprados en locales o preparados en casa contienen ingredientes adicionales como queso, sal, ajo y cebolla, que son peligrosos para los felinos.

muchos ñoquis comprados en locales o preparados en casa contienen ingredientes adicionales como queso, sal, ajo y cebolla, que son peligrosos para los felinos. Salsas y acompañamientos: los ñoquis generalmente se sirven con salsas ricas y especiadas que pueden contener ingredientes dañinos para los gatos. Las salsas de tomate, por ejemplo, a menudo incluyen cebolla y ajo.

los ñoquis generalmente se sirven con salsas ricas y especiadas que pueden contener ingredientes dañinos para los gatos. Las salsas de tomate, por ejemplo, a menudo incluyen cebolla y ajo. Contenido calórico y nutricional: estas pastas son altas en carbohidratos y calorías, lo cual no es ideal para la dieta de un gato. Un exceso de carbohidratos puede llevar a problemas de obesidad y otras condiciones de salud en las mascotas.

Además, existen otros alimentos que se pueden camuflar en los platos que les damos a los gatos, sobre todo, cuando se trata de sobras. Por eso, resulta importante repasar cuáles son los peores ingredientes que puede hacer que un gato se intoxique, produciéndole malestar estomacal. Es crucial tener en cuenta que ciertos alimentos pueden ser perjudiciales para los gatos, incluso en pequeñas cantidades. Entre los alimentos que es mejor que un gato no consuma se incluyen:

Chocolate y cafeína: contienen teobromina y cafeína, que son tóxicas para los gatos y pueden causar vómitos, diarrea, aumento del ritmo cardíaco, temblores musculares y, en casos severos, la muerte.

contienen teobromina y cafeína, que son tóxicas para los gatos y pueden causar vómitos, diarrea, aumento del ritmo cardíaco, temblores musculares y, en casos severos, la muerte. Uvas y pasas: aunque los mecanismos no están completamente comprendidos, se sabe que estos alimentos pueden causar insuficiencia renal en los gatos, incluso en pequeñas cantidades.

aunque los mecanismos no están completamente comprendidos, se sabe que estos alimentos pueden causar insuficiencia renal en los gatos, incluso en pequeñas cantidades. Leche y productos lácteos: muchos gatos son intolerantes a la lactosa, lo que significa que no pueden digerir adecuadamente los productos lácteos, provocando problemas digestivos como diarrea y malestar estomacal.

Siempre es importante destacar que si un gato consume alguno de estos alimentos sin querer, se lo lleve directamente a un especialista o veterinario para que pueda tratar el problema de salud que lo está afectando en el momento y, así, evitar problemas más graves a futuro.

