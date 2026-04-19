Revelan el motivo por el que los gatos rompen los muebles del hogar: cómo evitarlo

Los arañazos en sofás y muebles no son un acto de rebeldía felina, sino una conducta instintiva que responde a necesidades clave para su bienestar. Los gatos arañan para afilar sus uñas, marcar territorio y liberar energía acumulada, especialmente cuando experimentan estrés o cambios en su entorno.

De acuerdo con un estudio publicado en Frontiers in Veterinary Science, este comportamiento puede intensificarse en hogares con mayor estimulación o tensión, lo que demuestra que castigarlos no solo es ineficaz, sino que puede empeorar el problema. Para evitar que los gatos arañen los muebles es fundamental ofrecer alternativas adecuadas que satisfagan sus necesidades naturales sin recurrir a castigos.

La reducción de estimulación o tensión es fundamental para corregir el comportamiento Unsplash

Incorporar rascadores en zonas estratégicas del hogar, fomentar el juego diario y crear un ambiente enriquecido con espacios de descanso y exploración puede reducir significativamente este comportamiento. Además, identificar posibles factores de estrés y mantener una rutina estable ayuda a que el gato se sienta más seguro y disminuya la necesidad de marcar o liberar tensión en los muebles.

Por qué los gatos arañan los muebles y qué factores lo provocan

A partir del análisis de más de 1200 gatos domésticos, los investigadores identificaron que este comportamiento está estrechamente ligado a dinámicas del hogar y rasgos individuales. En lugar de ser un hábito aislado, el rascado suele aparecer como respuesta a estímulos cotidianos, especialmente cuando hay cambios, interacción constante o dificultades para canalizar su energía, lo que puede derivar en frustración o sobreestimulación.

Presencia de niños , especialmente en edades tempranas.

, especialmente en edades tempranas. Incremento de la actividad nocturna .

. Rutinas de poco juego estructuradas o insuficientes.

estructuradas o insuficientes. Comportamientos agresivos o disruptivos en el gato.

o disruptivos en el gato. Falta de espacios seguros como escondites o zonas elevadas.

La integración del gato al hogar es fundamental para que no tenga malos comportamientos

Cómo evitar que los gatos arañen los muebles sin usar castigos

Reducir el rascado en los muebles no depende de corregir con castigos, sino de redirigir el comportamiento hacia alternativas adecuadas y de mejorar el entorno del gato. La evidencia sugiere que cuando se cubren sus necesidades de exploración, juego y seguridad, disminuye la probabilidad de que busquen superficies inapropiadas dentro del hogar.

Colocar rascadores en zonas de paso o descanso habitual.

en zonas de paso o descanso habitual. Establecer sesiones cortas de juego diario que simulen la caza.

que simulen la caza. Incorporar espacios elevados y refugios para reducir la tensión.

para reducir la tensión. Mantener rutinas estables para disminuir la ansiedad.

estables para disminuir la ansiedad. Ofrecer variedad de texturas adecuadas para el rascado .

. Reforzar el uso de rascadores con recompensas positivas.

Por María Luisa Álvarez Mejía