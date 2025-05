Qué tan bueno es el atún para los gatos

Los gatos y los perros son parte de la vida de las personas por su incondicional compañía. No obstante, en los últimos años, la tendencia de adoptar un animal doméstico creció. Las mascotas se volvieron una parte fundamental de las familias, tanto así que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires habitan más perros que niños menores de 10 años de edad. Incluso, cambió la forma de cuidarlos, ya que en la actualidad existe más información sobre la conducta, la sociabilización y las características de estos animales; y la alimentación no es la excepción. En el caso de los gatos, una de las preguntas más frecuentes de los dueños es si le pueden dar de comer atún y si se trata de un alimento saludable o no.

Dar de comer atún a tu gato en exceso puede ser perjudicial, especialmente el atún enlatado para humanos (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Juan Francisco Cavero, médico veterinario y divulgador sobre el cuidado de los animales en redes sociales, explicó que “hay que tener cuidado con la cantidad de atún que se le da al gato”. El especialista informó que “este alimento en pequeñas cantidades puede ser un premio ocasional perfecto”. Está lleno de proteínas, ácidos grasos y omega-3, que ayudan a mantener el pelaje y la piel del felino en óptimas condiciones. Sin embargo, advirtió que no debe ser su comida principal porque el enlatado que consumen los humanos es perjudicial para ellos. Con respecto a los problemas que puede generar en su salud, indicó: “No tiene los nutrientes esenciales que el gato necesita y, además, puede volverse tan adicto que rechace su comida balanceada”.

Una dieta equilibrada y rica en nutrientes es clave para fortalecer las defensas de los gatos (Video: TikTok @panchocavero)

“En grandes cantidades puede afectar el sistema nervioso del felino. Lo ideal, si decidís darle atún, es elegir productos específicamente formulados para gatos, así te asegurás de que sean porciones adecuadas enriquecidas con lo que realmente necesita”, agregó el experto. Asimismo, sugirió que si se decide cambiarle la dieta, siempre hay que consultar primero con un especialista o veterinario de confianza.

El atún puede tener efectos positivos si se utiliza como premio o complemento ocasional; los expertos recomiendan darle a los gatos alimento balanceado (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Por otro lado, una investigación realizada por Scott McGrane y publicada en la revista científica Chemical Senses dio a conocer un dato revelador: los gatos tienen una sensibilidad especial al sabor umami, que se activa de forma particular con compuestos presentes en el atún. “La reconocida palatabilidad del atún para los gatos podría deberse, al menos en parte, a su combinación específica de altos niveles de monofosfato de inosina y l-histidina libre, que produce una fuerte sinergia de mejora del sabor umami”. Estos resultados demuestran el papel crucial que desempeña este receptor para detectar los compuestos clave del sabor presentes en la carne de pescado.

Varios estudios sobre la percepción del gusto en gatos indicaron que su sentido del gusto evolucionó en función de su dieta carnívora (Foto ilustrativa: PIXABAY)

En conclusión, el atún es bueno para los gatos, siempre y cuando sea un producto específicamente formulado para la mascota, ya que el pescado enlatado que consumen los humanos en general tiene exceso de sodio y aditivos que son dañinos para la salud del animal.

¿Qué alimentos no hay que darle a los gatos?

De acuerdo con Purina, además del atún enlatado para humanos, existen otros alimentos que no deben consumir los felinos, ya que su organismo es diferente.

Esta es la lista de alimentos que no hay que darle a los gatos:

Ajo

Cebolla

Pescado con espinas

Carnes crudas

Leche

Alimento balanceado de perro

Café

Chocolate

Bebidas energizantes

Picantes

Damascos

Nueces

Naranjas y limones

Paltas

Cerezas

Uvas (incluidas las pasas)

Mandarinas