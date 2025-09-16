Recorrió 100 kilómetros por el desierto junto a un grupo de ciclistas y el gesto de uno de ellos le cambió la vida

No cabe duda de que los perros representan lealtad y compañía sin condiciones, y esa es una de las razones por las que, al igual que los gatos, se ganaron un lugar privilegiado en los hogares. En este caso, una historia que rápidamente conmovió a todos vuelve a poner en evidencia ese lazo tan especial: una perra decidió seguir a unos ciclistas que la habían ayudado en pleno desierto y los acompañó durante casi 100 kilómetros. Lo que hizo despertó admiración y emoción entre quienes conocieron su recorrido.

La historia salió a la luz gracias al portal especializado The Dodo, conocido por difundir relatos emotivos de animales que inspiran a miles de personas. Fue allí donde se contó lo que le sucedió a Emily, una ciclista que, a través de su cuenta de Instagram @thenomadvet.nz, compartió el inolvidable episodio que marcó uno de sus viajes y que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

La perra decidió acompañarlos en su travesía (Captura: Instagram @thenomadvet.nz)

“El año pasado nos embarcamos en un viaje en bicicleta, siguiendo una vieja ruta de caravanas a lo largo de Marruecos. Fue cuando salíamos del infame Sahara que se nos unió una compañera”, manifestó Emily al compartir cómo fue su primer encuentro con el animal.

Al principio pensaron que la perra los acompañaría solo un tramo corto y que pronto se cansaría, pero ocurrió lo contrario. “Para cuando tomamos nuestro descanso para el café, ella había corrido una media maratón. A medida que avanzaba el día, continuó trotando felizmente a nuestro lado hasta que paramos a almorzar a 50 km. Cuando volvimos a las bicicletas, la pobre apenas podía caminar - sus patas estaban demasiado agotadas”, recordó Emily.

Para que pueda seguir caminando con ellos, le pusieron sus medias para que no se lastime las patas (Captura: Instagram @thenomadvet.nz)

Frente al evidente desgaste del animal, tuvieron que buscar una manera de aliviarla y permitirle continuar. “Desafortunadamente, en esta etapa, estábamos en el medio de la nada y la falta de agua por kilómetros no hizo que fuera un lugar cómodo para separarse. Envolvimos nuestras medias en sus pies, y con un poco de protección extra ella hizo 80 km ese día”, detalló.

“Con más de 1000 km todavía por recorrer, y con un perro que se había convertido en nuestra sombra, parecía que teníamos un problema. Al principio intentamos encontrarle un hogar a Hara dentro de Marruecos, pero siendo uno de los 3 millones de perros callejeros y con la rabia como una gran preocupación, los perros de compañía no suelen ser vistos con buenos ojos”, relató la mujer sobre la difícil situación que atravesaban.

Hara los acompañó por casi 100 km (Captura: Instagram @thenomadvet.nz)

“Tuvimos muchas conversaciones difíciles sobre qué hacer con esta perra que no se apartaba de nuestro lado, incluso al ir al baño se escuchaba su hocico oliendo afuera para asegurarse de que no hubiéramos desaparecido. Hara no nos seguía por comida, agua, refugio o salud. Ella era la definición de ‘el mejor amigo del hombre’. O tal vez simplemente le gustaban las bicicletas”, añadió la ciclista.

Un final feliz

Luego de la especial relación que formaron, Emily decidió adoptar a Hara (Captura: Instagram @thenomadvet.nz)

Como era de esperarse, la historia no tardó en generar repercusión en las redes sociales, donde cientos de usuarios querían saber cuál había sido el destino del animal después de semejante travesía. Para tranquilizar a quienes seguían de cerca el relato, Emily explicó que el vínculo que se había formado fue tan fuerte que no pudo separarse de ella, por lo que tomó la decisión de adoptarla y convertirla en parte de su familia.

La nueva vida de Hara: la ciclista decidió adoptarla y ahora son una familia

Tiempo después, en otra publicación, la ciclista mostró cómo continúa esta historia de amistad: Hara y ella comparten momentos juntas, disfrutan de nuevas aventuras y transmiten felicidad a todos los que conocen su recorrido, cerrando así un relato que saca a la luz el verdadero significado de la lealtad.