Sobrevivió a una tormenta en el lugar menos pensado y lo rescataron justo a tiempo: “Me sorprendió que estuviera vivo”

Las trágicas inundaciones que azotaron Texas, Estados Unidos, en julio, dejaron un panorama desolador: casas arrasadas, escombros por todos lados y decenas de víctimas fatales. En medio de ese panorama, una llamada inesperada dejó atónita a Karen Guerriero, fundadora Kerrville Pets Alive!, una organización de rescate animal. La mujer no dudó en acudir al llamado de ayuda y lo que se encontró sorprendió a todos.

“Alguien de un grupo que estaba limpiando casas y escombros dijo que encontró un gato dentro de una cocina”, relató Guerriero a The Dodo. El hallazgo, tan insólito como milagroso, se produjo cuando el equipo abrió la puerta de un horno destrozado y, para su asombro, el animal saltó para afuera.

El gato salió de adentro de un horno, donde se resguardaba de las inundaciones (Foto: The Dodo)

El felino, aterrorizado y visiblemente débil, se escondió en una vivienda cercana, por lo que las personas que lo encontraron contactaron de inmediato a la organización de rescate. Tras semanas de devastación y la pérdida de innumerables animales a causa de las inundaciones, la supervivencia de este gato representaba un rayo de esperanza. “Este gato estaba vivo y necesitaba ayuda”, afirmó la rescatista.

Aunque nadie sabe con certeza cómo el felino terminó dentro del horno ni cuánto tiempo permaneció allí, pero un equipo de voluntarios de Kerrville Pets Alive! se movilizó rápidamente hacia el lugar. Al llegar, lograron atrapar al gato con facilidad y lo trasladaron de inmediato para recibir atención médica.

El gato recibió atención médica de inmediato (Foto: The Dodo)

La veterinaria Shelby Key, de la clínica y refugio Freeman-Fritts Vet Clinic & Shelter, reaccionó con asombro y preocupación ante la historia del gato: “Pensaba en lo mal que debía estar allí y me preguntaba cómo había sobrevivido. No sabía en qué estado lo encontraría. Me sorprendió que estuviera vivo”, aseguró Key.

El gato estaba “mentalmente en mejor condición de lo que esperaba”, según expresó la profesional, pero había perdido mucho peso y estaba deshidratado. Contra todo pronóstico, el felino comenzó a ingerir alimento y agua sin problemas. “Los gatos son bastante buenos a la hora de intentar sobrevivir”, comentó la veterinaria.

A pesar de su expresión seria, el pronóstico del gato fue positivo. “Es un gato mayor, y siempre tiene cara de abuelo gruñón”, señaló la doctora Key. Ella y su equipo decidieron bautizarlo como Easy Bake, en honor al famoso horno de juguete infantil. “El humor negro es nuestra forma de sobrellevar esto”, explicó Key.

El gato recibió un nombre en broma por el lugar donde lo habían encontrado (Foto: The Dodo)

“Todo fue tan horrible, perdimos tantas vidas, humanas y animales, y hay tanta tristeza. Tratamos de mantener la moral, ver lo bueno que estamos haciendo y las vidas que estamos salvando, así que su nombre gracioso nos ayuda a reír un poco”, aseguró la veterinaria.

Easy Bake permanecerá en la clínica veterinaria el tiempo que sea necesario mientras Karen Guerriero intenta localizar a su dueño, aunque las posibilidades son escasas. “Dejamos varios mensajes, pero no recibimos respuesta. La inundación arrasó con todo lo que había en esa casa”, aclaró.

Tanto Kerrville Pets Alive! como Freeman-Fritts Vet Clinic & Shelter siguen cuidando de los animales encontrados tras las inundaciones e intentando reunirlos con sus familias, una tarea que saben que llevará tiempo. “La gente lo perdió todo”, expresó Guerriero. “Las necesidades en esta comunidad son enormes. Las personas apenas pueden ocuparse de sí mismas, así que queremos ocuparnos de sus mascotas. Si no pueden recibirlas ahora, incluso les dijimos: ´Podemos albergar a tu animal mientras intentas reorganizar tu vida’”, concluyó.