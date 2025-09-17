Un estudio explicó por qué los gatos comen pasto

Un equipo de científicas de Estados Unidos desentrañó el misterio detrás del comportamiento de los gatos al comer plantas, un hábito que por años generó debate entre investigadores y veterinarios. El estudio reveló que los felinos ingieren vegetales para facilitar la expulsión de las bolas de pelo que se forman en su estómago o intestino al lamerse durante el acicalamiento.

El estudio, liderado por Nicole Hughes, Kara Bensel y Megan Rudock Bowman de la Universidad de High Point en Carolina del Norte y publicado en la revista especializada Journal of Veterinary Behavior, analizó muestras de bolas de pelo de gatos domésticos con microscopios electrónicos. Este proceso le permitió a las científicas observar detalles minúsculos invisibles al ojo humano. Las imágenes obtenidas revelaron de manera concluyente que las bolas de pelo contenían fragmentos de plantas con superficies rugosas, bordes dentados y tricomas. “Las imágenes tomadas con el microscopio mostraron cabellos enredados en las protuberancias y espinas de las plantas”, indicaron las autoras en el estudio.

El consumo de plantas por parte de los gatos no tiene un fin nutritivo, sino mecánico Foto ilustrativa: PIXABAY

Para identificar las especies específicas que los gatos consumían, la genetista Rudock Bowman aplicó técnicas de ADN y detectó la presencia de pastos robustos y plantas de jardín doméstico. Este hallazgo sugirió que la función de las plantas es puramente mecánica, no nutritiva, lo que representa un cambio significativo en la comprensión de los hábitos alimenticios felinos.

La doctora Hughes confirmó que, si bien existían versiones sobre la relación entre el consumo de plantas y la expulsión de bolas de pelo, “hasta el momento, no existía prueba que respaldara esta teoría”. El estudio se propuso aclarar si este comportamiento ocasional tenía una función real más allá de lo instintivo.

Una creencia generalizada era que los gatos comían plantas para expulsar parásitos. Sin embargo, los análisis de las bolas de pelo llamadas “tricobezoares” no mostraron restos de parásitos, solo pelos y fragmentos vegetales. Las investigadoras también demostraron que los parásitos intestinales, como las tenias, son hasta sesenta veces más grandes que los tricomas vegetales, lo que indica que las plantas no tendrían impacto sobre estos organismos.

Otros animales carnívoros también comen plantas, pero lo hacen por otros motivos Pixabay

Entre los hallazgos centrales, se destacó que los gatos buscan plantas rugosas, las cuales podrían ayudar a arrastrar los pelos ingeridos por el sistema digestivo. El estudio también observó que la frecuencia con la que los gatos comen plantas varía según el acceso y la época del año, y que lo hacen de forma ocasional, no como parte de su rutina diaria. Se realizó una comparación con perros, pero las diferencias fueron notables, ya que estos últimos comen pasto por otros motivos.

A pesar de la relevancia de los hallazgos, el estudio presenta limitaciones. La principal es la reducida cantidad de bolas de pelo analizadas. Tampoco se pudo determinar si el consumo repetido de plantas produce efectos en otros órganos o genera daños a largo plazo. Hay otros autores que objetaron los resultados y remarcan que los perros y otros animales que no sufren bolas de pelo también comen pasto. Ante estos descubrimientos, las especialistas recomendaron observar con atención el comportamiento alimenticio de los gatos y consultar siempre a un veterinario antes de modificar su dieta.