Vio unos ojos que brillaban en la oscuridad dentro de un tanque de nafta y actuó de inmediato para salvarlos

En un caluroso día de agosto, dos gatitos cruzaron una reja en un parque industrial en busca de comida o simplemente jugando. Sin embargo, antes de darse cuenta, se encontraban en el fondo de un tanque de nafta, llorando por ayuda. Ante este escenario, se activó el protocolo de los rescatistas para ayudar a esos bebés que se encontraban en problemas.

Durante horas, los gatitos maullaron. Les dieron una lata de comida, que cayó al suelo del tanque metálico, y ellos la empujaron hacia un rincón oscuro y devoraron el alimento fuera de la vista. Tras dos días completos, el grupo de rescate deslizó un celular entre el tambor y la pared del tanque y tomó una foto, que dio detalles de la situación. “Confirmé que los gatitos seguían allí”, contó Desiree Magee, voluntaria de Tiny Paws and Whiskers, a The Dodo.

El tanque era el escondite de los gatitos, pero se volvió un gran problema (Foto: The Dodo)

Magee, rescatista con experiencia, nunca había visto una situación tan complicada, por lo que tuvieron que llamar a camiones para poder mover la enorme estructura y sacar a los gatitos. “No es realmente un lugar al que puedas entrar y no había forma de que pudieran salir solo”, explicó la rescatista y advirtió que ese fin de semana las temperaturas iban a alcanzar los 35 °C, por lo que “esos gatitos no habrían sobrevivido”, aseguró.

El tanque de combustible lleno pesaba alrededor de 1.600 kilos y debía vaciarse por completo antes de levantarlo para poder sacar a los gatitos. Magee llamó a la única persona que conocía capaz de ayudar: David Loop, presidente de Sierra Pacific Furbabies, un refugio de gatos, y de Sierra Pacific Electrical, una empresa contratista con acceso a una flota de camiones.

Magee pudo rescatar a los cachorros en problemas (Foto: The Dodo)

Mientras un camión bombeaba el combustible del tambor, los bebés hambrientos y cansados se acurrucaban juntos. Luego, saltaron contra las paredes metálicas y Magee atrapó a uno y luego al otro. A pesar de sus chillidos de miedo, los sostuvo con fuerza y los llevó a salvo hasta su auto. “Justo antes de eso había colocado la trampa”, explicó. En cuanto los dos bebés estuvieron en el coche, vio que había otro gatito en la trampa. Con tres pequeños finalmente a salvo, el equipo consideró la operación un éxito.

“Volvimos a bajar el tanque y lo llenamos de nuevo esa misma noche”, aseguró la integrante del grupo de rescate. Ya en casa, los gatitos recibieron un buen baño porque olían a nafta y estaban cubiertos de mugre. Tras el rescate, Magee sospechaba que podían aparecer más hermanitos en las inmediaciones del tanque. “Miras alrededor y no hay comida, no hay agua. Así que sabés que van a tener hambre”, aseveró.

Los cachorritos se encuentran buscando un hogar definitivo (Foto: The Dodo)

Y, efectivamente, más tarde, Magee descubrió a una gata madre y dos gatitos más en la trampa. Era pasada la medianoche cuando los llevó a su hogar para poder brindarles un poco de cuidado. Durante los siguientes dos días, los gatitos y su mamá descansaron en la casa de Magee hasta que pudo trasladarlos a sus nuevos hogares de tránsito. Según el tamaño de sus dientes, calculó que tenían unas ocho semanas de vida, aunque estaban muy bajos de peso.

“La única hembra del grupo es la más intensa. Ahora está con una persona en tránsito individual por un par de semanas para darle atención muy dedicada”, aseguró. El resto de la camada quedó con otra rescatista, quien recientemente los sintió ronronear acurrucados en su regazo. Mientras la joven ayuda a estos bebés a encontrar hogares definitivos, también se aseguró de que la mamá fuera castrada y recibiera el mismo tratamiento antipulgas y antiparasitario que tuvieron sus crías.

Los gatitos recibieron nombres acordes a su periplo (Foto: The Dodo)

Tank y Diesel, los bebés que pasaron días en el tanque de combustible, se están adaptando bien a la vida bajo techo junto a sus hermanos. Solo necesitaron un poco de higiene y ya están listos para buscar una vida larga y feliz junto con una familia.