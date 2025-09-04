Un patito con una malformación aprendió a caminar con zapatos ortopédicos y su historia emocionó a todos

A través de redes sociales, usuarios viralizaron la historia de un pequeño pato de Chelmsford, Massachusetts, en Estados Unidos, luego de que una organización sin fines de lucro le diseñara unos zapatos ortopédicos para que caminara mejor.

De acuerdo con la información suministrada por Newhouse Wildlife Rescue en su página de Facebook, un hombre, identificado como Nick, presenció el momento en el que un conductor atropelló al animal junto a su madre y sus hermanos cuando intentaban cruzar una ruta. Según la entidad, el ciudadano decidió detener su automóvil para tratar de atender la emergencia, pero al no tener conocimientos veterinarios buscó un lugar en el que pudieran ayudarlos de forma adecuada.

A pesar de que la reacción del hombre fue inmediata, la madre de las aves falleció tras el impacto, dejando a sus crías completamente solas. Si bien los patitos no presentaron lesiones graves, el personal de la organización se percató de la condición especial de uno de ellos.

El patito rescatado podrá llevar una vida normal tras su recuperación (Foto: FreeP¡CK)

En la publicación, los empleados de Newhouse Wildlife Rescue revelaron que uno de los bebés tiene una malformación en sus patas que le impide caminar al mismo ritmo que los demás, debido a que su condición lo obliga a mantener sus nudillos enrollados. “Para corregir esto, tomará suplementos vitamínicos y estará usando unas zapatillas muy geniales para ayudar a que sus pies no se enrosquen”, mencionó el centro en redes sociales a finales del mes de junio de 2025.

Así va el tratamiento del patito

Luego de que el caso del pequeño animal se diera a conocer en plataformas como Facebook, muchos usuarios se mostraron interesados en contribuir de alguna manera con el proceso de recuperación.

Semanas después, la institución publicó nuevas fotografías en la que lo mostraron con zapatos ortopédicos de color amarillo. “Ya está caminando mejor. Con el paso del tiempo, sus pies deberían poder aplanarse por sí solos”, agregó la entidad.

El video del patito caminando que emocionó a todos

“Agradecemos a Nick por intervenir con amabilidad donde otro ser humano le faltó. Estamos agradecidos de que pudimos ayudar a este patito en particular, porque no habría sobrevivido en la naturaleza sin intervención”, se lee en la descripción. Los empleados de Newhouse Wildlife Rescue también reconocieron la labor de todas las personas que estuvieron pendientes de la recuperación del pequeño y sus hermanos, destacando que ese tipo de comportamientos facilita los rescates de más animales.

*Por Stephany Guzmán Ayala