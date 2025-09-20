Qué significa que tu perro te mire fijo a los ojos por un rato

Las personas y los perros generan un vínculo muy fuerte que se transmite de distintas maneras: a través de la compañía, la protección, el juego y también de la mirada. Muchos dueños se preguntan qué significa cuando su perro los mira fijamente por un tiempo prolongado, y los expertos en comportamiento animal dieron algunas respuestas interesantes.

Una de las principales interpretaciones es que esa mirada refleja confianza y afecto. Cuando un perro observa a su dueño a los ojos de manera tranquila, se fortalece la conexión emocional entre ambos. Incluso, investigaciones científicas demostraron que este contacto visual prolongado estimula la liberación de oxitocina, la hormona asociada con el amor y el apego, tanto en las personas como en los animales.

Con la mirada, los perros leen el lenguaje corporal de los humanos para conocer el estado de ánimo y tratar de anticiparse a nuestros movimientos (Foto: La Nación)

De hecho, en un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, midieron la oxitocina en orina de los dueños antes y después de interactuar con sus perros. Se encontró que las personas cuyos canes los miraban por más tiempo (durante una interacción normal) tenían un aumento significativo de oxitocina, comparado con situaciones en que no había contacto visual directo.

Al mismo tiempo, la mirada puede ser una forma de comunicación. Los perros aprendieron a interpretar gestos humanos y, al mirarnos, buscan pistas sobre lo que vamos a hacer: si vamos a darles comida, salir a pasear o jugar. Es, en definitiva, un canal silencioso mediante el cual intentan entender nuestras intenciones.

Las razones por las que tu perro te mira fijamente pueden ser diversas, pero en la mayoría de los casos están vinculadas al fuerte lazo (Foto: La Nación)

También puede tratarse de una manera de pedir algo en específico. Cuando tu perro te observa intensamente, puede estar intentando decirte que tiene hambre, que necesita agua o simplemente que quiere atención. Este comportamiento se vuelve una herramienta práctica de interacción cotidiana entre mascotas y dueños.

Otra situación curiosa ocurre cuando el perro te mira fijamente mientras hace sus necesidades. Según los expertos, en ese momento el animal se encuentra en una posición vulnerable, por lo que busca en su dueño una sensación de protección y seguridad. Al establecer contacto visual, se asegura de que alguien de confianza está atento a su alrededor, lo que le permite relajarse y completar esa acción sin miedo a posibles amenazas.

Los perros, a lo largo de su evolución, aprendieron a usar sus ojos para comunicar sus necesidades de manera efectiva, y la mirada fija es una de las formas más directas de hacerlo (Foto: La Nación)

Sin embargo, los especialistas advierten que no todas las miradas son iguales. Si el perro fija la vista con rigidez, acompañado de tensión corporal, orejas hacia atrás o gruñidos, no se trata de afecto, sino de una señal de incomodidad o advertencia. En estos casos, conviene interpretar la situación con cuidado. Así, entender qué nos comunica la mirada de un perro es una clave más para fortalecer el vínculo y mejorar la convivencia.